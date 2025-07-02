iPadOS 26 nedir? Hangi cihazlara, nasıl yüklenir? iPadOS 26 özellikleri ve çıkış tarihi

Taşınabilir cihazlar arasındaki iPad cihazlarının çeşitli renkleri ve modelleri bulunur. Akıllı telefonlardan daha çok özelliği bulunan bu cihazlar bir diz üstü bilgisayar ile yapılabilen birçok işlemi gerçekleştirebilmesi için tasarlanmıştır. Apple firmasının optimize edilmiş yazılım ve donanımlarına sahip bu iPad cihaz modelleri merkezi bir işlem birimi, ekran, arka ve ön kısımlarında yer alan kameralar ve bellek içermektedir. Bu cihazlarda kullanılabilen tüm uygulamalar Apple’ye ait olan App Store aracılığı ile cihaza indirilebilmektedir.

iPad cihazlar diğer tüm tablet cihazlar gibi hafif oldukları için kolay taşınabilmektedir. Pili yeteri kadar şarj edilmiş olduğu zaman her ortamda kullanılabilen iPad cihazların tüm modelleri de sürekli olarak yenilenmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir.

iPadOS 26 nedir? iPadOS 26'nın özellikleri nelerdir? iPadOS 26'nın çıkış tarihi ne zaman olacak?

iPadOS 26, Apple firmasının iPad için iPadOS işletim sisteminin yedinci sürümü olarak dünyaya tanıtılmıştır. Kendinden önceki iPadOS 18’in yerine gelen ve daha geliştirilmiş olan iPadOS 26 visionOS 26, iOS 26, macOS 26, WatchOS 26 ile birlikte duyurulmuş olan bir yazılım sürümüdür. Son teknoloji ile üretilen iPadOS 26 çıkış tarihi olarak ise 2025 Eylül ayının hedeflendiği belirtilmiştir.

2025 yılının Haziran ayında WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) kapsamında tanıtımı yapılmış olan iPadOS 26, yeni Liquid Glass tasarımına sahip olarak geliştirilmiştir. Birçok yenilik ile kullanıcıya sunulan iPadOS 26 özelliklerinden bazıları şunlardır:

Kullanıcı ara yüzü Liquid Glass tasarımı ile yeniden yapılandırılmıştır. Simgelerdeki şeffaflık arttırılmıştır.

MacOS’takine benzer olarak ön izleme uygulamasına sahip olan yeni sürümde işaretleme gibi çeşitli özelikleri etkin hale getirebilmek için Apple Pencil desteği vermektedir.

Apple Intelligence’ı iPad cihazlara entegre etmektedir.

Önceleri sadece iOS cihazlarda kulanılabilen Günlük uygulaması Apple Pencil desteği ile yeni sürümde kullanılabilmektedir.

Uygulamalar bu sürümde kolaylıkla yeniden boyutlandırılabilmektedir. Bir uygulama kapatmadan diğer uygulama tam ekran olarak kullanılabilmektedir.

MacOS’takine benzer olarak bir menü çubuğu bulunan yeni sürümde pencere döşeme seçenekleri yer almaktadır.

iPadOS 26 hangi cihazlara yüklenir? iPadOS 26 nasıl yüklenir?

En güncel işletim sistemi sürümü olarak tanıtılan iPadOS 26, uyumlu olan her cihaza kolaylıkla yüklenip kullanılabilmektedir. Yeni sürümün yüklenebileceği cihazlardan bazıları şu şekildedir:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası)

iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. nesil ve sonrası)

iPad (A16)

iPad (8. nesil ve sonrası)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. nesil ve sonrası)

Yeni sürüm olan iPadOS 26 işletim sistemini, bu işletim sistemi ile uyumlu cihazlara yükleyebilmek ve kullanabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır: