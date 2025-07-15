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iPhone 16 Pro en ucuz Güney Kore’de, en pahalı Türkiye’de: Fiyatı ABD’nin iki katı!

Deutsche Bank’ın 41 ülkeyi kapsayan raporuna göre, iPhone 16 Pro’nun en uygun fiyatlı olduğu ülke Güney Kore oldu. Türkiye ise ABD fiyatının iki katını aşarak dünyanın en pahalı iPhone satan ülkesi konumuna geldi.

iPhone 16 Pro en ucuz Güney Kore’de, en pahalı Türkiye’de: Fiyatı ABD’nin iki katı!

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü’nün “Dünya Fiyatlarının Haritasını Çıkarmak” başlıklı raporuna göre, 128 GB kapasiteli iPhone 16 Pro’nun fiyatı ülkeden ülkeye büyük değişkenlik gösteriyor. 41 ülke içinde cihazın en ucuza satıldığı ülke Güney Kore olurken, Türkiye en pahalı ülke olarak listede ilk sıraya yerleşti.

Raporda, iPhone 16 Pro’nun Güney Kore’de 903 Euro’ya satıldığı, ABD’de ise bu fiyatın 917 Euro olduğu belirtildi. Üçüncü sırada ise 920 Euro ile Avustralya yer aldı.

TÜRKİYE ZİRVEDE!

iPhone 16 Pro en ucuz Güney Kore’de, en pahalı Türkiye’de: Fiyatı ABD’nin iki katı! 1

Türkiye'de aynı modelin fiyatı 1854 Euro olarak ölçüldü. Bu da ABD fiyatının iki katından fazla bir seviyeye karşılık geliyor. Böylece Türkiye, iPhone 16 Pro’nun en pahalı satıldığı ülke oldu. Türkiye’yi 1559 Euro ile Brezilya, 1296 Euro ile Mısır takip etti.

AVRUPA'DA TABLO KARIŞIK

iPhone 16 Pro en ucuz Güney Kore’de, en pahalı Türkiye’de: Fiyatı ABD’nin iki katı! 2

Avrupa’da fiyatlar büyük farklılık gösterdi. AB ülkeleri içinde en pahalı iPhone 16 Pro 1231 Euro ile İsveç’te satılırken, onu Danimarka (1188 Euro), Norveç (1182 Euro) ve Finlandiya (1175 Euro) izledi.

AB üyesi olmayan İsviçre, 1045 Euro ile Avrupa’da iPhone’un en uygun fiyatlı satıldığı ülke oldu. İngiltere ise 1095 Euro ile Avrupa'nın beş büyük ekonomisi içinde en ucuz ülke olarak öne çıktı.

ABD HÂLÂ UCUZ SAYILIYOR

Dünya genelinde ise ABD, 917 Euro’luk satış fiyatıyla iPhone 16 Pro’nun en uygun fiyatlı satıldığı ikinci ülke oldu. Bu fiyat, Türkiye’deki fiyatla karşılaştırıldığında arada yaklaşık 937 Euro’luk bir fark bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone
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