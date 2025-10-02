iPhone 17 fiyatları, özellikleri ve modelleri

iPhone telefonlar ilk kez tanıtıldığı ve hizmete sunulduğu 2007 yılından bu yana sürekli geliştirilen yeni modeller ile kullanıcılarına sunulmaya devam etmektedir. Apple cep telefonu aksesuarları, farklı iPhone modelleri her üst versiyonu çıktığında kullanıcılara tanıtılmaktadır. 3 farklı modeli ile tanınan iPhone modellerinin ilk 13'ünden ilk 5'i 3.5 inç ekrana sahiptir. 6. sıradaki telefon ise iPhone 5 modelidir ve ilk kez ekran boyutu 3.5 inçten 4 inçe çıkartılmış olan modeldir.
2025 yılında tanıtılan iPhone serisi iPhone 17 telefon modeli kendinden önceki tasarımlardan belirgin farklara sahip olarak üretilmiştir. iPhone 17 tasarımı ve görünümü ile hafif ve dayanıklı yeni bir model olarak hizmete sunulmuştur. Aynı zamanda inceliği ile de dikkat çeken yeni tasarımı ile iPhone 17 görünümünde de önceki modellerden farklar bulunmaktadır. iPhone 17 serisi renkleri de çeşitlilik göstermektedir. Farklı iPhone 17 kılıf modelleri satın alınan iPhone 17 özelliklerine ve modellerine göre satın alınabilmektedir.
iPhone 17 modelleri farklı özelliklere ve model isimlerine sahiptir. Buna göre iPhone 17 modelleri şunlardır:
Ayrıca iPhone 17 ailesiyle birlikte ince tasarıma sahip iPhone Air modeli de tanıtılmıştır.
Her bir modelin ayrı özellikleri ve farklı renkte versiyonları bulunmaktadır. iPhone 17 renkleri ve renk seçenekleri şu şekildedir:
iPhone 17 için:
iPhone 17 Pro ve Pro Max için:
iPhone Air için:
iPhone 17 kamera teknolojisi de çeşitli iPhone 17 modellerine göre değişiklik göstermektedir. iPhone 17 kamerası çift lenslidir ve 48 MP ultra geniş açıya, 48 MP geniş açıya sahiptir. Ön kamerası ise 18 MP çözünürlüğe sahiptir. Diğer modellerindeki kamera özellikleri ise şu şekildedir:
iPhone 17 ekran özellikleri de modelin farklı versiyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Ekran çözünürlükleri ve boyutları iPhone 17 versiyonlarında farklıdır. Buna göre iPhone 17 ekran boyutu 6.3 inçtir, iPhone 17 ekran yenileme hızı ise 120 Hz’dir. Depolama hacmi de geniş olan iPhone 17 modelindeki farklı versiyonaların ekran çözünürlük özellikleri ve boyutları şu şekildedir:
2025 yılında piyasaya sunulan iPhone 17 yorumları ve fiyat listeleri takip edilerek belirlenen bütçeye uygun olan modeller karşılaştırılabilmektedir. Cihaz satın almadan önce güncel iPhone 17 fiyatları listesi kontrol edilebilir. Piyasaya 2025 Eylül ayında duyurulan iPhone 17 modellerinin fiyat seçenekleri de model versiyonları arasında değişebilmektedir.
iPhone 17 fiyatı model piyasaya sürülmeden önce tartışması başlamış bir konudur. Cihaz piyasaya çıkmadan ve kullanıcıya ulaşmadan önce teknoloji uzmanları tarafından iPhone 17 fiyat listesi tahminlerinde bulunulmuş ve iPhone 17 en ucuz modelinin hangisi olabileceği konusunda fikirler öne sürülmüştür.
Teknoloji uzmanları henüz piyasaya sürülmeden önce iPhone 17 modellerinin performans fiyat dengesi düşünülerek fiyatlandırılacağını ifade etmiştir. Kullanıcıların yeni modelin tanıtımından sonra resmi olarak açıklanan fiyatları takip ederek bütçeleri doğrultusunda bir model seçmeleri önerilmiştir.
iPhone 17 ön sipariş imkanı Apple satış sitesi üzerinden gerçekleştirilmiş ve Apple mağazalarında iPhone 17 satın alma seçenekleri bir süre önce kullanıcılara sunulmuştur. İhtiyaca ve gereksinime göre üretilen farklı iPhone modelleri kullanıcıları ile buluşması için hem internet satış sitelerinde hem de mağazalarda satışa çıkmıştır.
2025 yılı Apple güncel modeli olan iPhone 17 gelişmiş teknik özellikleri ile farklı modellere ve versiyonlara bağlı olarak şu teknik özellikler tablosunu sunmaktadır:
