iPhone 17 fiyatları, özellikleri ve modelleri

iPhone telefonlar ilk kez tanıtıldığı ve hizmete sunulduğu 2007 yılından bu yana sürekli geliştirilen yeni modeller ile kullanıcılarına sunulmaya devam etmektedir. Apple cep telefonu aksesuarları, farklı iPhone modelleri her üst versiyonu çıktığında kullanıcılara tanıtılmaktadır. 3 farklı modeli ile tanınan iPhone modellerinin ilk 13'ünden ilk 5'i 3.5 inç ekrana sahiptir. 6. sıradaki telefon ise iPhone 5 modelidir ve ilk kez ekran boyutu 3.5 inçten 4 inçe çıkartılmış olan modeldir.

iPhone 17 modelleri nelerdir?

2025 yılında tanıtılan iPhone serisi iPhone 17 telefon modeli kendinden önceki tasarımlardan belirgin farklara sahip olarak üretilmiştir. iPhone 17 tasarımı ve görünümü ile hafif ve dayanıklı yeni bir model olarak hizmete sunulmuştur. Aynı zamanda inceliği ile de dikkat çeken yeni tasarımı ile iPhone 17 görünümünde de önceki modellerden farklar bulunmaktadır. iPhone 17 serisi renkleri de çeşitlilik göstermektedir. Farklı iPhone 17 kılıf modelleri satın alınan iPhone 17 özelliklerine ve modellerine göre satın alınabilmektedir.

iPhone 17 modelleri farklı özelliklere ve model isimlerine sahiptir. Buna göre iPhone 17 modelleri şunlardır:

iPhone 17

iPhone 17 pro

iPhone 17 Pro Max

Ayrıca iPhone 17 ailesiyle birlikte ince tasarıma sahip iPhone Air modeli de tanıtılmıştır.

Her bir modelin ayrı özellikleri ve farklı renkte versiyonları bulunmaktadır. iPhone 17 renkleri ve renk seçenekleri şu şekildedir:

iPhone 17 için:

Siyah

Beyaz

Sis Mavisi

Ada Çayı

Lavanta

iPhone 17 Pro ve Pro Max için:

Abis

Kozmik Turuncu

Gümüş

iPhone Air için:

Uzay Siyahı

Pamuk Beyazı

Uçuk Altın Rengi

Gök Mavisi

iPhone 17 kamera özellikleri nelerdir? iPhone 17 kamera sistemi nasıl çalışır?

iPhone 17 kamera teknolojisi de çeşitli iPhone 17 modellerine göre değişiklik göstermektedir. iPhone 17 kamerası çift lenslidir ve 48 MP ultra geniş açıya, 48 MP geniş açıya sahiptir. Ön kamerası ise 18 MP çözünürlüğe sahiptir. Diğer modellerindeki kamera özellikleri ise şu şekildedir:

iPhone Air: Tek lensli arka kameraya sahiptir ve arka kamerası 48 MP geniş açı sunar. Modelin ön kamerasının çözünürlüğü ise 18 MP’dir.

iPhone 17 Pro: 48 MP üçlü lens sistemine sahiptir ve 48 MP geniş açısı bulunmaktadır. Ayrıca 48 MP ultra geniş açıya ve 8K video kaydı özelliğine sahiptir. Gece modu da bu modelde yer almaktadır.

iPhone 17 Pro Max: Üçlü 48 MP arka lense, telefoto özelliğine ve ultra geniş açıya sahiptir. Ayrıca 8K video özelliği ve HDR özellikleri de bulunmaktadır.

iPhone 17 ekranı özellikleri nelerdir?

iPhone 17 ekran özellikleri de modelin farklı versiyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Ekran çözünürlükleri ve boyutları iPhone 17 versiyonlarında farklıdır. Buna göre iPhone 17 ekran boyutu 6.3 inçtir, iPhone 17 ekran yenileme hızı ise 120 Hz’dir. Depolama hacmi de geniş olan iPhone 17 modelindeki farklı versiyonaların ekran çözünürlük özellikleri ve boyutları şu şekildedir:

iPhone 17: 6.3 inç ekran boyutu, OLED ekran, 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir.

iPhone Air: 6.5 inç ekran boyutuna, OLED ekrana, 120 Hz ekran yenileme hızına ve daha ince çerçevelere sahiptir.

iPhone 17 Pro: 6.3 inç ekran boyutu vardır. OLED ekrana sahiptir ve ekran yenileme hızı 120 Mhz’dir. Ayrıca bu modelde Always On display desteği de yer almaktadır.

iPhone 17 Pro Max: OLED ekrana, 6.9 inç ekran boyutuna, 120 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Ayrıca kullanıcılarına Always on display desteği de sunmaktadır.

iPhone 17 fiyatları nelerdir?

2025 yılında piyasaya sunulan iPhone 17 yorumları ve fiyat listeleri takip edilerek belirlenen bütçeye uygun olan modeller karşılaştırılabilmektedir. Cihaz satın almadan önce güncel iPhone 17 fiyatları listesi kontrol edilebilir. Piyasaya 2025 Eylül ayında duyurulan iPhone 17 modellerinin fiyat seçenekleri de model versiyonları arasında değişebilmektedir.

iPhone 17 fiyatı model piyasaya sürülmeden önce tartışması başlamış bir konudur. Cihaz piyasaya çıkmadan ve kullanıcıya ulaşmadan önce teknoloji uzmanları tarafından iPhone 17 fiyat listesi tahminlerinde bulunulmuş ve iPhone 17 en ucuz modelinin hangisi olabileceği konusunda fikirler öne sürülmüştür.

Teknoloji uzmanları henüz piyasaya sürülmeden önce iPhone 17 modellerinin performans fiyat dengesi düşünülerek fiyatlandırılacağını ifade etmiştir. Kullanıcıların yeni modelin tanıtımından sonra resmi olarak açıklanan fiyatları takip ederek bütçeleri doğrultusunda bir model seçmeleri önerilmiştir.

iPhone 17 ön sipariş imkanı Apple satış sitesi üzerinden gerçekleştirilmiş ve Apple mağazalarında iPhone 17 satın alma seçenekleri bir süre önce kullanıcılara sunulmuştur. İhtiyaca ve gereksinime göre üretilen farklı iPhone modelleri kullanıcıları ile buluşması için hem internet satış sitelerinde hem de mağazalarda satışa çıkmıştır.

iPhone 17 teknik özellikler tablosunda yer alan teknik özellikler nelerdir?

2025 yılı Apple güncel modeli olan iPhone 17 gelişmiş teknik özellikleri ile farklı modellere ve versiyonlara bağlı olarak şu teknik özellikler tablosunu sunmaktadır:

iPhone 17 batarya özellikleri

iPhone 17 bataryası: 30 saate kadar video oynatma

iPhone Air: 27 saate kadar video oynatma

iPhone 17 Pro: 31 saate kadar video oynatma

iPhone 17 Pro Max: 37 saate kadar video oynatma

iPhone 17 RAM ve depolama kapasitesi

iPhone 17: 256GB/512GB depolama seçenekleri mevcuttur.

iPhone Air: 256GB/512GB/1TB depolama seçenekleri bulunur.

iPhone 17 Pro: 256GB/512GB/1TB hafıza seçenekleri vardır.

İPhone 17 Pro Max: 256GB/512GB/1TB/2TB hafıza seçenekleri sunmaktadır.

iPhone 17 işlemci hızı ve özellikleri