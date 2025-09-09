İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK 2025 (ÖN SİPARİŞ TARİHİ) | iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olacak, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air özellikleri neler?

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bu akşam düzenlenecek etkinlik sonrası, iPhone 17 çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve ön sipariş süreci netlik kazanacak. Ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air'in Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olması beklenirken, iPhone 17 Pro Max güçlü kamera sistemi ve A19 Pro işlemcisiyle öne çıkacağı öngörülüyor. Peki, iPhone 17 Türkiye fiyatı belli oldu mu? iPhone 17 serisi özellikleri neler? İşte tüm detaylar...
İddia ve sızıntılara göre, Apple’ın bu yıl tanıtacağı dört model şöyle olacak:
Serinin en ince üyesi olacak iPhone 17 Air'ın yalnızca 5,5–6 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacağı iddia ediliyor. iPhone 17 Pro Max ise serinin en çok tercih edilen modeli olmaya aday gösteriliyor.
Apple’ın bu yıl yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat artışına gideceği öne sürülüyor. Beklenen iPhone 17 fiyat listesi ise şu şekilde:
Geçtiğimiz yıl iPhone 16 Pro Max’in çıkış fiyatı 99.999 TL olmuştu. Bu yıl iPhone 17 Pro Max için beklentiler 124.999 TL seviyesinde. Ancak Apple’dan resmi açıklama gelmeden bu rakamlar iddia ve sızıntı olarak değerlendiriliyor.
Yeni seride öne çıkan bazı özellikler ile ilgili iddialar şöyle:
Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te titanyum gövde kullanmıştı. Bu malzeme, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te de korunmuştu. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te ise titanyum veya paslanmak çelik yerine, alüminyum kullanılacağı iddia ediliyor.
Apple'ın iPhone 17 için gelecek TechWoven kılıflarla uyumlu olacak çapraz askılı bir kayış tanıtacağı iddia ediliyor. Sızıntı kaynağı Sonny Dickson ise bu kayışlardan birini turuncu renkte gösteren görüntüleri paylaştı.
Kayışın, esnek bir metal çekirdeğe sahip olacağı ve manyetik bağlantı noktalarıyla kullanıcıların gerektiğinde aksesuarı kolayca takıp çıkarmasına imkan tanıyacağı öne sürülüyor.
Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasına 1 gün kala, cihazların batarya kapasiteleri Çin’deki bir düzenleyici veri tabanında ortaya çıktı. MacRumos'ta yer alan habere göre bilgiler, ShrimpApplePro adlı bir X hesabı tarafından paylaşıldı.
İşte sızdırılan iPhone 17 batarya kapasiteleri:
|Model
|SIM kart yuvalı
|SIM kart yuvasız (eSIM'li)
|iPhone 17
|3,692 mAh
|3,692 mAh
|iPhone 17 Air
|3,036 mAh
|3,149 mAh
|iPhone 17 Pro
|3,988 mAh
|4,252 mAh
|iPhone 17 Pro Max
|4,823 mAh
|5,088 mAh
Apple, yeni iPhone 17 serisini 9 Eylül 2025 Salı (bugün) günü düzenleyeceği lansmanda tanıtacak. İddialara göre ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak, cihazlar ise 19 Eylül’de satışa sunulacak. Türkiye’de ise yeni iPhone 17 modellerinin eylül sonu veya ekim başında satışa çıkması bekleniyor.
(Cihaz fotoğrafları: X/@MajinBuOfficial)
