İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK 2025 (ÖN SİPARİŞ TARİHİ) | iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olacak, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air özellikleri neler?

iPhone 17 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi ve Türkiye satış tarihi, Apple lansmanı öncesi merak ediliyor. iPhone 17 ailesi bu akşam tanıtılacak. Biri ultra ince Air, biri standart, ikisi Pro toplam 4 model beklenirken, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max şimdiden en çok konuşulan modeller oldu. Türkiye’de ise iPhone 17 fiyat listesi ve ön sipariş tarihi araştırması başladı. Peki, Apple iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Enes Çırtlık

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bu akşam düzenlenecek etkinlik sonrası, iPhone 17 çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve ön sipariş süreci netlik kazanacak. Ultra ince tasarıma sahip iPhone 17 Air'in Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olması beklenirken, iPhone 17 Pro Max güçlü kamera sistemi ve A19 Pro işlemcisiyle öne çıkacağı öngörülüyor. Peki, iPhone 17 Türkiye fiyatı belli oldu mu? iPhone 17 serisi özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

İPHONE 17 SERİSİ: DÖRT YENİ MODEL

İddia ve sızıntılara göre, Apple’ın bu yıl tanıtacağı dört model şöyle olacak:

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Air (ultra ince tasarım)
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max

Serinin en ince üyesi olacak iPhone 17 Air'ın yalnızca 5,5–6 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olacağı iddia ediliyor. iPhone 17 Pro Max ise serinin en çok tercih edilen modeli olmaya aday gösteriliyor.

APPLE İPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple’ın bu yıl yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat artışına gideceği öne sürülüyor. Beklenen iPhone 17 fiyat listesi ise şu şekilde:

  • iPhone 17: 849 dolar / 82.999 TL
  • iPhone 17 Air: 949 dolar / 92.999 TL
  • iPhone 17 Pro: 1.049 dolar / 104.999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 1.249 dolar / 124.999 TL

EN PAHALI MODEL

Geçtiğimiz yıl iPhone 16 Pro Max’in çıkış fiyatı 99.999 TL olmuştu. Bu yıl iPhone 17 Pro Max için beklentiler 124.999 TL seviyesinde. Ancak Apple’dan resmi açıklama gelmeden bu rakamlar iddia ve sızıntı olarak değerlendiriliyor.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

Yeni seride öne çıkan bazı özellikler ile ilgili iddialar şöyle:

  • Tasarım: Yeniden tasarlanmış kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, alüminyum gövde
  • Ekran: LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
  • İşlemci: A18 / A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro işlemci
  • Bellek: 8 GB RAM (iPhone 17 ve Air), 12 GB RAM (Pro ve Pro Max)
  • Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video desteği
  • Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj ve Qi2 kablosuz şarj desteği

ALÜMİNYUM 'İN', TİTANYUM 'OUT'

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te titanyum gövde kullanmıştı. Bu malzeme, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te de korunmuştu. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te ise titanyum veya paslanmak çelik yerine, alüminyum kullanılacağı iddia ediliyor.

(iPhone 15 Pro)

YENİ İPHONE 17 AKSESUARI

Apple'ın iPhone 17 için gelecek TechWoven kılıflarla uyumlu olacak çapraz askılı bir kayış tanıtacağı iddia ediliyor. Sızıntı kaynağı Sonny Dickson ise bu kayışlardan birini turuncu renkte gösteren görüntüleri paylaştı.

Kayışın, esnek bir metal çekirdeğe sahip olacağı ve manyetik bağlantı noktalarıyla kullanıcıların gerektiğinde aksesuarı kolayca takıp çıkarmasına imkan tanıyacağı öne sürülüyor.

İPHONE 17 AİLESİNİN BATARYA KAPASİTELERİ

Apple’ın iPhone 17 serisini tanıtmasına 1 gün kala, cihazların batarya kapasiteleri Çin’deki bir düzenleyici veri tabanında ortaya çıktı. MacRumos'ta yer alan habere göre bilgiler, ShrimpApplePro adlı bir X hesabı tarafından paylaşıldı.

İşte sızdırılan iPhone 17 batarya kapasiteleri:

Model SIM kart yuvalı SIM kart yuvasız (eSIM'li)
iPhone 17 3,692 mAh 3,692 mAh
iPhone 17 Air 3,036 mAh 3,149 mAh
iPhone 17 Pro 3,988 mAh 4,252 mAh
iPhone 17 Pro Max 4,823 mAh 5,088 mAh

İPHONE 17 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Apple, yeni iPhone 17 serisini 9 Eylül 2025 Salı (bugün) günü düzenleyeceği lansmanda tanıtacak. İddialara göre ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak, cihazlar ise 19 Eylül’de satışa sunulacak. Türkiye’de ise yeni iPhone 17 modellerinin eylül sonu veya ekim başında satışa çıkması bekleniyor.

(Cihaz fotoğrafları: X/@MajinBuOfficial)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
