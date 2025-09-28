iPhone 17'yi taze tanıtan Apple için şimdi de yeni 'önemli ürün' iddiası: "Yaklaşıyor"

Apple’ın ürün takvimine dair kulislerde hareketlilik hız kesmiyor. Son dönemde sızan raporlar, şirketin 2026’ya yaklaşırken donanım tarafında yeni gelişmelere hazırlandığını gösteriyor. Özellikle Mac serisi başta olmak üzere birçok cihazın üretim bandına girmek üzere olduğu konuşuluyor. Bu gelişmelerin merkezinde ise paylaşılan bazı iddialar var.

'BAZI ÖNEMLİ ÜRÜNLERİ SERİ ÜRETİME YAKLAŞIYOR'

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninin son sayısına göre Apple’ın bazı önemli ürünleri seri üretime yaklaşıyor. Bu ürünlerin “yıl sonu ile gelecek yılın ilk çeyreği arasında” piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunlar arasında M5 MacBook Air, M5 MacBook Pro ve en az bir Studio Display yenilemesi yer alıyor.

Apple’ın yıl sonuna kadar piyasaya sürmesi beklenen birkaç başka ürünü de var. Bunlar ise M5 işlemcili Vision Pro ve iPad Pro, ayrıca Apple TV ve HomePod mini gibi bazı önemli ev ürünlerinin yenilenmiş versiyonları.

Bunun ötesinde şirket, M5 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air modelleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca her biri 27 inç ekrana sahip iki yeni Mac monitörünün geliştirilmekte olduğu belirtiliyor, ancak detaylar henüz net değil.

Bugünkü haber, yıl sonunda mutlaka lansman yapılacağı anlamına gelmese de, bu ürünlerden bazılarının öngörülen tarih olan 2026’nın ilk çeyreğinden biraz daha erken görücüye çıkma ihtimaline işaret ediyor. Yine de ekim veya kasım ayında bir lansman için umutlanmamak gerektiği ifade ediliyor.

IPHONE 17E, IPAD, IPAD AIR...

M5 tabanlı Mac ürünleri (ve Studio Display yenilemesi) dışında, Apple’ın ayrıca yeni bir iPhone 17e modeli, bütçe dostu bir iPad ve büyük ihtimalle M4 işlemcili yeni bir iPad Air üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Gurman’a göre bu ürünlerin “gelecek yılın ilk yarısında” piyasaya sürülmesi planlanıyor, ancak bunun bahar aylarında gerçekleşmesi daha olası görünüyor.