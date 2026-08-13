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iPhone 18 bu yıl gelmeyebilir: Apple tedarikçisinden yeni işaret

Pegatron'un açıklaması, standart iPhone 18'in 2027'nin ilk çeyreğine kalabileceği iddialarını güçlendirdi. Pro modellerin ise eylülde gelmesi bekleniyor.

iPhone 18 bu yıl gelmeyebilir: Apple tedarikçisinden yeni işaret
Enes Çırtlık

Apple'ın standart iPhone 18 modelini bu yıl piyasaya sürmeyebileceğine yönelik iddialara şirketin tedarikçilerinden Pegatron'dan yeni bir işaret geldi.

Pegatron, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını değerlendirdiği görüşmede müşterilerinden birinin alışılmış akıllı telefon sevkiyat takvimini değiştireceğini belirtti.

Taiwan merkezli Economic Daily News'in haberine göre bu açıklama, Apple'ın iPhone 18 serisini iki farklı dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı yönündeki beklentilerle bağlantılı.

Rapora göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir "iPhone Ultra" modelinin eylül ayında piyasaya sürülmesi, standart iPhone 18'in ise 2027'nin ilk çeyreğine bırakılması planlanıyor.

iPhone 18 bu yıl gelmeyebilir: Apple tedarikçisinden yeni işaret 1

STANDART IPHONE 18 İÇİN MART 2027 İŞARET EDİLİYOR

Standart iPhone 18'in yaklaşık Mart 2027'ye bırakılması, Apple'ın alışılmış iPhone lansman takviminde dikkat çekici bir değişiklik anlamına gelecek.

Ancak Pegatron açıklamasında Apple veya iPhone 18 doğrudan isimlendirilmedi. Tedarikçi yalnızca müşterilerinden birinin alışılmış akıllı telefon sevkiyat takvimini değiştireceğine işaret etti.

iPhone 18 bu yıl gelmeyebilir: Apple tedarikçisinden yeni işaret 2

IPHONE 18 SERİSİNİN İKİYE BÖLÜNECEĞİ UZUN SÜREDİR ÖNE SÜRÜLÜYOR

Apple'ın iPhone 18 serisinin lansmanını iki farklı döneme ayıracağı daha önce de birçok kez iddia edilmişti.

Apple'ın tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo ve eski The Information muhabiri Wayne Ma da geçtiğimiz yıl boyunca bu yönde bilgiler paylaşmıştı.

Apple tedarikçisi Largan Precision da bu yılın başlarında benzer biçimde doğrudan olmayan açıklamalarla takvim değişikliğine işaret etmişti.

MART AYINA ÜÇ IPHONE MODELİ DAHA BEKLENİYOR

Rapora göre daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve iPhone Air 2 modellerinin de standart iPhone 18 ile birlikte yaklaşık Mart 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone 18 bu yıl gelmeyebilir: Apple tedarikçisinden yeni işaret 3

Buna göre Mart 2027'nin sonuna kadar toplam altı yeni iPhone modelinin piyasaya çıkması bekleniyor.

Beklenen takvim şöyle:

  • iPhone 18 Pro: Eylül 2026
  • iPhone 18 Pro Max: Eylül 2026
  • iPhone Ultra: Eylül 2026
  • iPhone 18: Mart 2027
  • iPhone 18e: Mart 2027
  • iPhone Air 2: Mart 2027

(Kaynak: MacRumors)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
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