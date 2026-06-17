iPhone 18'den yeni haber: Apple fiyatı değiştirmeden o kritik özelliği yükseltiyor!

Önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone 18 ile ilgili ortaya atılan bir iddia, telefonun yapay zekâ için daha yüksek RAM'le geleceğini ortaya koydu.

DigiTimes tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 harika özelliklerle gelecek ve standart iPhone 17’den bile çok daha iyi bir telefon olacak.

AYNI FİYATA 12 GB RAM

Sızıntıya göre Apple, düz iPhone 18 modelinin RAM kapasitesini 12 GB seviyesine çıkarmayı planlıyor. Şu anda baz iPhone 17'de ise 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Yani ciddi bir iyileştirme olacak. Firma bu değişikliği, akıllı yeni Siri özellikleri olmak üzere en gelişmiş yapay zekâ özelliklerine güç vermek için yapacak.

WWDC’de tanıtılan ve Apple’ın en üst yapay zekâ modelini kullanan bazı özelliklerin, yalnızca 12 GB RAM’li telefonlarda çalışacağı açıklanmıştı. Bu da o özelliklerin yalnızca iPhone 17 Pro modelleri ve iPhoen Air’da çalışacağı anlamına geliyordu. Düz iPhone 18’in 12 GB RAM’e çıkması bunu değiştirecek.

Buradaki bir diğer dikkat çeken detay ise Apple’ın bu iyileştirmeleri herhangi bir zam yapmadan sunacak olması. Yani 799 dolarlık başlangıç fiyatı iPhone 18’de de devam edecek. (Kaynak: Webtekno)