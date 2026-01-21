iPhone 18'lerin RAM kapasitesi ortaya çıktı: Apple hepsini eşitliyor!

iPhone ailesinin çıkmasına daha aylar olsa da, birçok kaynak cihazların ne kadar RAM'e sahip olacağı konusunda şimdiden yorum yapmaya başladı. Ancak Apple'ın RAM krizine rağmen iPhone 18 serisinde nasıl bir bellek (RAM) stratejisi izleyeceği belli olmuş olabilir. Gelen son raporlar, şirketin iPhone 18 ailesinin RAM kapasitesi konusunda "ayrımı" bitireceğini gösteriyor.

IPHONE 18 AİLESİ KAÇ GB RAM'E SAHİP OLACAK?

Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir blog yazısında, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek tüm yeni iPhone modellerinin 12GB RAM ile donatılmasını beklediğini söylemişti. Bu kapsama iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold giriyor.

MacRumors tarafından ele geçirilen ve geçen hafta yayınlanan bir araştırma notunda analist Jeff Pu da iPhone 18 Pro modellerinin ve iPhone Fold'un 12GB LPDDR5 RAM'e sahip olacağı konusunda Kuo ile hemfikir oldu.

Bu kapsamda iPhone 18'in bile 12GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor. En son çıkan iPhone'lardaki RAM miktarları ise şöyleydi:

iPhone 17: 8GB

iPhone 17 Pro: 12GB

iPhone 17 Pro Max: 12GB

iPhone Air: 12GB

İddialara göre gelecek iPhone'ların RAM miktarları ise böyle olacak:

iPhone 18: 12GB

iPhone 18 Pro: 12GB

iPhone 18 Pro Max: 12GB

iPhone Fold: 12GB

APPLE TANITIMI İKİYE AYIRACAK

Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor ancak iddiaya göre şirket yeni bir iki aşamalı lansman stratejisine geçecek. Bu durumda, standart iPhone 18'in Mart 2027 civarına kadar duyurulması bekleniyor.

RAM'İN YERLEŞİMİNDE DEĞİŞİKLİK

iPhone 18 Pro'nun A20 Pro çipi için RAM'in, çipin yanına yerleştirilip silikon bir aracı katman ile bağlanmak yerine; CPU, GPU ve Neural Engine ile birlikte doğrudan çipin plakasına entegre edileceği bildiriliyor. Bu durum, özellikle Apple Intelligence görevleri için RAM'in performansını ve verimliliğini artırabilir.