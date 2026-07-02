iPhone 18 Pro Max’in bataryası sızdı

iPhone 18 ve katlanabilir iPhone Ultra ile ilgili birçok iddia gündeme gelirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. O iddiaya göre, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

ESIM’Lİ IPHONE 18 PRO MAX DAHA BÜYÜK BATARYAYLA GELEBİLİR

iPhone 18 Pro - 4056 mAh (fiziksel SIM) / 4288 mAh (eSIM)

iPhone 18 Pro Max- 5235 mAh (fiziksel SIM) / 5425 mAh (eSIM)

Weibo üzerinden gelen bir sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max modelinin sadece eSIM bulunan versiyonu, neredeyse 5500 mAh’e denk gelen 5425 mAh'lik bir bataryayla gelebilir. Fiziksel SIM yerine eSIM olması, bataryaya daha fazla alan açıyor ve büyük bir pille gelmesini sağlıyor. SIM’lı olan Avrupa versiyonunun ise 5235 mAh olması bekleniyor.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa önceki nesil iPhone 17 Pro Max’ten %6,6 civarında daha büyük bir bataryayla gelecek demek. Fiziksel SIM’lı olanda ise %8,52’lik bir yükselme olacak. Geçen seneki iPhone 17 modellerinde eSIM’lı olan 5088, fiziksel SIM’lı olan ise 5425 mAh bataryaya sahipti. (Kaynak: Webtekno)