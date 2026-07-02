HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 18 Pro Max’in bataryası sızdı

Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle ilgili yeni batarya iddiaları ortaya çıktı.

iPhone 18 Pro Max’in bataryası sızdı
Enes Çırtlık

iPhone 18 ve katlanabilir iPhone Ultra ile ilgili birçok iddia gündeme gelirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. O iddiaya göre, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

ESIM’Lİ IPHONE 18 PRO MAX DAHA BÜYÜK BATARYAYLA GELEBİLİR

  • iPhone 18 Pro - 4056 mAh (fiziksel SIM) / 4288 mAh (eSIM)
  • iPhone 18 Pro Max- 5235 mAh (fiziksel SIM) / 5425 mAh (eSIM)

Weibo üzerinden gelen bir sızıntıya göre iPhone 18 Pro Max modelinin sadece eSIM bulunan versiyonu, neredeyse 5500 mAh’e denk gelen 5425 mAh'lik bir bataryayla gelebilir. Fiziksel SIM yerine eSIM olması, bataryaya daha fazla alan açıyor ve büyük bir pille gelmesini sağlıyor. SIM’lı olan Avrupa versiyonunun ise 5235 mAh olması bekleniyor.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa önceki nesil iPhone 17 Pro Max’ten %6,6 civarında daha büyük bir bataryayla gelecek demek. Fiziksel SIM’lı olanda ise %8,52’lik bir yükselme olacak. Geçen seneki iPhone 17 modellerinde eSIM’lı olan 5088, fiziksel SIM’lı olan ise 5425 mAh bataryaya sahipti. (Kaynak: Webtekno)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandıEvlilik vaadiyle kandırıp, para ve altınlarla kaçtılar! Kaçak gelin ve iş birlikçisi yakalandı
Çinli şirketten "asla ihanet etmeyecek" insansı robot Çinli şirketten "asla ihanet etmeyecek" insansı robot

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone SIM kart pil batarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali paylaşıldı

Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali paylaşıldı

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye gidiyor! En güçlü delil: Araç içi kamerası

2 bin TL'den başlayıp 20 bin TL'ye gidiyor! En güçlü delil: Araç içi kamerası

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.