HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 18 Pro'nun yeni kamera özelliği sızdırıldı: Beklenen oluyor!

Ünlü bir sızıntı kaynağı, iPhone 18 Pro'nun yeni kamera özelliğini paylaştı. Buna göre, Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde uzun süredir beklenen değişken diyafram teknolojisine yer vermeye hazırlanıyor.

Enes Çırtlık

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da tutarlı sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu iddia edilen dört yeni kamera yükseltmesini paylaştı. Gelen bilgilere göre, bu yeniliklerden en az birinin iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM GELİYOR

9to5Mac'te yer alan habere göre, sızıntıyı yapan kaynak, iPhone 18 Pro modeline değişken diyaframlı bir lens ekleneceğini öngörüyor. Daha önce basında yer alan bazı haberler, bu özelliğin yalnızca "Pro Max" modeline özgü olabileceğine işaret etmişti. Ancak yeni veriler, standart iPhone 18 Pro sürümünün de değişken diyafram yeteneğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Bu yeni donanım özelliğinin, fotoğraflardaki alan derinliği (DoF) üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunması bekleniyor. Büyük olasılıkla iOS 27 ile birlikte gelecek olan Kamera uygulamasının, alan derinliğini ayarlamayı kolaylaştıran kontroller sunacağı tahmin ediliyor.

BAŞKA BİLGİLER DE VERDİ

Digital Chat Station, değişken diyafram teknolojisinin yanı sıra geliştirilme aşamasında olan üç ayrı kamera yükseltmesinden daha bahsediyor. Kaynak bu özelliklerin bu yıl piyasaya sürülmesini beklemese de, gelecekte her bir sensör için planlanan iyileştirmeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Ana Kamera: 1/1.12 inç ekstra büyük sensör
  • Ultra Geniş Açı: Geliştirilmiş OIS (Optik Görüntü Sabitleme)
  • Telefoto: 200MP periskop lens

Bu donanım eklemelerinin tam olarak ne zaman cihazlara entegre edileceği henüz netlik kazanmamış olsa da, sızıntı kaynağının geçmişteki sicili göz önünde bulundurularak, paylaşılan bilgilerin Apple'ın gerçek yol haritası olabileceği değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ildeki tüm okullarda harekete geçildi81 ildeki tüm okullarda harekete geçildi
Evde profesyonel sonuç: Braun epilatörde kaçırılmayacak fırsatEvde profesyonel sonuç: Braun epilatörde kaçırılmayacak fırsat

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.