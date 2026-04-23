iPhone 18 Pro'nun yeni kamera özelliği sızdırıldı: Beklenen oluyor!

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da tutarlı sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Apple'ın geliştirme aşamasında olduğu iddia edilen dört yeni kamera yükseltmesini paylaştı. Gelen bilgilere göre, bu yeniliklerden en az birinin iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM GELİYOR

9to5Mac'te yer alan habere göre, sızıntıyı yapan kaynak, iPhone 18 Pro modeline değişken diyaframlı bir lens ekleneceğini öngörüyor. Daha önce basında yer alan bazı haberler, bu özelliğin yalnızca "Pro Max" modeline özgü olabileceğine işaret etmişti. Ancak yeni veriler, standart iPhone 18 Pro sürümünün de değişken diyafram yeteneğine sahip olabileceğini gösteriyor.

Bu yeni donanım özelliğinin, fotoğraflardaki alan derinliği (DoF) üzerinde kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunması bekleniyor. Büyük olasılıkla iOS 27 ile birlikte gelecek olan Kamera uygulamasının, alan derinliğini ayarlamayı kolaylaştıran kontroller sunacağı tahmin ediliyor.

BAŞKA BİLGİLER DE VERDİ

Digital Chat Station, değişken diyafram teknolojisinin yanı sıra geliştirilme aşamasında olan üç ayrı kamera yükseltmesinden daha bahsediyor. Kaynak bu özelliklerin bu yıl piyasaya sürülmesini beklemese de, gelecekte her bir sensör için planlanan iyileştirmeler şu şekilde sıralanıyor:

Ana Kamera: 1/1.12 inç ekstra büyük sensör

Ultra Geniş Açı: Geliştirilmiş OIS (Optik Görüntü Sabitleme)

Telefoto: 200MP periskop lens

Bu donanım eklemelerinin tam olarak ne zaman cihazlara entegre edileceği henüz netlik kazanmamış olsa da, sızıntı kaynağının geçmişteki sicili göz önünde bulundurularak, paylaşılan bilgilerin Apple'ın gerçek yol haritası olabileceği değerlendiriliyor.