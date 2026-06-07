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Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi yakalandı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sevkiyatı yapan O.K. gözaltına alındı. Araçta 6 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Konya da uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi yakalandı 1

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatı gerçekleştiren kişinin O.K. olduğunu belirledi. Ardından O.K.'nin kullandığı otomobil takibe alındı.

Konya da uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi yakalandı 2

Otomobil, Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu. O.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 6 kilo ham madde ele geçirildi.

Ham madde ile 900 kilo sentetik uyuşturucu yapılabileceği belirlendi.

Konya da uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi yakalandı 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya da uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi yakalandı 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu narkotik
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