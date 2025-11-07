iPhone Air'ın halefi geliyor: Apple, çok eleştirilen o eksikliği giderecek!

Apple’ın iPhone 17 modellerinin yanında yer vererek tanıttığı ince ve hafif telefon anlayışına sahip akıllı telefonu iPhone Air, gelecek yıl yeni bir sürümle güncellenebilir. Üretim kapasitesiyle ilgili çelişkili raporlar bulunsa da, bir sızıntı kaynağının iddiaları oldukça dikkat çekici görünüyor. İşte detaylar...

IPHONE AIR'IN YENİSİ GELECEK

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan gelen yeni bir söylentiye göre cihazın gelecek yıl bir halefi olacak. Paylaşıma göre Apple, “normal yineleme aşaması” olarak adlandırılan, yani her yıl aynı ince ve hafif tasarımla yapılan güncelleme döngüsünü sürdürecek. Cihazın 6,5 inçlik Super Retina XDR ekrana ve Face ID özelliğine sahip olacağı, ancak arka yüzünde dikkat çekici bir kamera güncellemesi olacağı belirtiliyor.

KAMERA TARAFINDAN YENİLİK

Apple’ın bu kez 48 MP ultra geniş açılı bir lensi, 48 MP ana kameraya eşlik edecek şekilde cihazda kullanması bekleniyor.

Mevcut Air modeline yönelik en büyük eleştirilerden biri, Apple’ın “birden fazla kamerayı tek bir gövdede topladık” şeklinde tanıttığı tek arka kamera sistemi. iPhone Air her ne kadar 2x kırpma tabanlı telefoto modu sunsa da, ultra geniş açılı bir lensi yazılımsal olarak simüle etmenin bir yolu bulunmuyor.

Yeni sızıntıya göre Apple, ikinci kamerayı iPhone 17’deki gibi dikey değil, yatay biçimde konumlandıracak. Ancak ikinci nesil Air’ın spatial video kaydedip kaydetmeyeceği henüz belli değil; zira Apple’ın temel iPhone modelinde dikey kamera düzenine geçmesinin başlıca sebeplerinden birinin bu özellik olduğu iddia ediliyordu.