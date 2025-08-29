HABER

iPhone, Apple Watch, AirPods... İşte iPhone 17 etkinliği sonrası Apple’ın satıştan kaldıracağı 7 ürün!

Apple, 9 Eylül’deki iPhone 17 etkinliğinde yalnızca yeni modellerini tanıtmakla kalmayacak; aynı zamanda ürün gamında da büyük bir değişiklik yapacak. Ortaya çıkan bilgilere göre 4 iPhone modeliyle birlikte 2 Apple Watch ve 1 AirPods serisi satıştan kalkacak. Bu değişiklik sonrası Apple mağazasında kalan tüm iPhone’lar ilk kez Apple Intelligence desteği sunacak.

Enes Çırtlık

Apple, merakla beklenen iPhone 17 etkinliğiyle birlikte yalnızca yeni cihazlarını tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ürün gamında da önemli bir değişikliğe gidecek gibi görünüyor. Şirketin 9 Eylül’de gerçekleşecek lansmanı öncesinde ortaya çıkan bilgilere göre, bazı iPhone modelleriyle birlikte Apple Watch ve AirPods serisinde de satıştan kalkacak ürünler var.

9to5Mac'te yer alan habere göre, 4 yeni iPhone’un gelmesiyle, Apple’ın mağazasında şu an bulunan 3 iPhone’u satıştan kaldırnası bekleniyor.

İŞTE SATIŞTAN KALDIRILACAK ÜRÜNLER

Bu yılın başlarında Apple, iPhone SE’yi daha modern olan iPhone 16e ile değiştirmişti. Artık giriş seviyesindeki iPhone’un her yıl güncelleneceği düşünülüyor, dolayısıyla şimdilik onun yoluna devam etmesi bekleniyor.

Ancak iPhone 17 etkinliği sonrasında Apple’ın iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerini satıştan kaldırması muhtemel. Diğer perakendeciler bu modelleri satmaya devam etse de Apple’ın kendi mağazasında tutması beklenmiyor.

Bu değişiklik gerçekleşirse, Apple’ın satışta tutacağı iPhone'ların tümü ilk kez Apple Intelligence desteğine sahip olacak.

iPhone serisinin bir üst basamağında ise iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri kalmaya devam edecek. Apple genellikle önceki nesil amiral gemisi modellerini 100 dolarlık bir fiyat indirimiyle satışta tutuyor.

Pro modellerine gelince: iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max artık Apple tarafından satılmayacak. Onların yerini iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max alacak. Apple, Pro modellerinde fiyat düşürmek yerine doğrudan satıştan kaldırmayı tercih ediyor.

Özetlemek gerekirse, 9 Eylül’de 4 iPhone’un satıştan kalkması bekleniyor:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus,
  • Phone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

Satıştan kalkacak diğer 3 ürün ise:

  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra 2 ve
  • Muhtemelen AirPods Pro 2.

Apple her zaman Series modellerini yeniliyor. Ultra 2 de iki yıl önceki ilk Ultra’nın yerine gelmişti. AirPods Pro 2, AirPods Pro’nun yerini aldı ancak AirPods 2 ve AirPods 3, iki farklı AirPods 4 modeli çıkana kadar birlikte satılmıştı. Beklenmedik bir ihtimal olarak, eğer AirPods Pro 3 daha pahalı olursa Apple’ın AirPods Pro 2’yi aynı fiyata veya daha düşük bir fiyatla satışta tutması mümkün olabilir.

Apple Watch SE (ikinci nesil) de, ilk SE’nin yenilenmeden önceki yaşıyla aynı durumda; fakat şu an için bu konuda pek bir söylenti yok.

Özetle, Apple’ın 4 iPhone, 2 Apple Watch modeli ve 1 AirPods versiyonunu satıştan kaldırmasını bekleyebiliriz.

Apple'ın “Awe dropping” sloganlı iPhone 17 etkinliği, söylentilerde olduğu gibi 9 Eylül’de düzenlenecek.

