Apple üzerinden satın alınan aboneliklerin iptal edilmesi aslında çoğu kişinin düşündüğünden çok daha kolay bir işlemdir. IPhone’daki ilgili bölüm sayesinde hangi hizmetlere para ödediğinizi tek bir ekrandan görmek ya da iptal etmek oldukça kolaydır. Birçok kullanıcı artık kullanmak istemediği abonelikleri nasıl yöneteceğini bilmeyebilir. Kullanıcılar bu abonelikleri sonlandırarak bütçelerini daha bilinçli bir şekilde yönetmek istemektedir. Bu noktada aboneliklerin nasıl görüntüleneceği ve iptal edileceği merak konusudur.

iPhone’da abonelikler nasıl görüntülenir ve iptal edilir?

İnternet dünyasında birçok hizmet ücretsiz olarak sunulsa da gelişmiş özelliklerden yararlanmak için abonelik gerektiren pek çok platform bulunmaktadır. Bu hizmetler arasında film izleme uygulamalarından müzik platformlarına, online ders içeriklerinden üretkenlik araçlarına kadar geniş bir yelpaze yer almaktadır.

Bazı kullanıcılar farkında olmadan bir uygulamanın deneme sürümünü başlatabilirler ya da hızlıca onaylanan bir satın alma işlemi sonucunda aslında ihtiyaç duyulmayan bir hizmete abone olmak da mümkündür. Bu tür durumlarda aboneliklerin kontrol edilmesi gereksiz harcamaların tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Apple resmi mağazası App Store üzerinden yaptığınız tüm abonelikleri tek bir noktadan kolayca kontrol etmenize olanak tanımaktadır. Apple Kimliğinizle giriş yapmış olduğunuz Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ gibi Apple hizmetlerinin yanı sıra App Store’dan indirdiğiniz uygulamalara ait abonelikleri de aynı ekrandan yönetebilirsiniz.

Abonelikleri yönetmenin ve iptal etmenin birden fazla yöntemi bulunur. Bu yöntemlerden ikisi daha kolay ve popürlerdir. İlk olarak abonelikleri görüntülemenin ve yönetmenin ilk yolu aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:

Ayarlar uygulamasını açın.

Ekranın üst kısmında yer alan Apple Kimliği adınıza dokunun.

Açılan menüden Abonelikler bölümüne girin.

Listede yer alan aboneliklerden iptal etmek istediğinizi seçin.

Aboneliği İptal Et seçeneğine dokunarak işlemi onaylayın.

Aboneliği iptal ettikten sonra ödediğiniz mevcut faturalandırma dönemi sona erene kadar ilgili hizmeti kullanmaya devam edebilirsiniz.

App Store üzerinden abonelikleri yönetmenin alternatif yolu ise şu şekildedir: