iPhone’da Apple Kimliği nasıl oluşturulur ve yönetilir?

Yeni bir Apple cihazı satın alındığında yapılması gereken ilk şeylerden biri özel bir Apple kimliği oluşturmaktır. Apple ürünleri teknik olarak bu hesap olmadan da çalışabilirler. Fakat yine de Apple şirketi IOS ekosisteminin tam kapasiteyle kullanılabilmesi için mutlaka bir Apple kimliği edinilmesini istemektedir. Yeni Apple kullanıcıları Apple kimliğini nasıl oluşturacaklarını merak etmektedir. Peki, iPhone’da Apple Kimliği nasıl oluşturulur ve yönetilir?

Defne Vera Şahin

Apple kimliği sadece basit bir giriş bilgisi olarak düşünülmemelidir. Bu kimlikle iCloud’dan App Store’a ve Apple Music’ten güvenlik ayarlarına kadar cihazın tüm işlevleri yönetilmektedir. Apple hesabı sayesinde veriler yedeklenebilir, uygulama indirilebilir ve Apple’ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanılabilmektedir. Bu noktada Apple kimliği oluşturma ve yönetme işlemleri sıklıkla araştırılmaktadır.

Apple Kimliği cihazlarının kullanılabilmesi için dijital bir anahtar görevi görmektedir. Yeni bir iPhone satıl alındığından sistem kullanıcıyı otomatik olarak Apple Kimliği girişi yapmaya ya da yeni bir hesap oluşturmaya yönlendirir. Uygulama indirmekten iCloud yedeklemelerine, Apple Music erişiminden aygıt güvenliğine kadar pek çok özellik bu kimlik üzerinden yönetilmektedir. Bu yüzden yeni bir iPhone kullanmaya başlarken Apple Kimliği oluşturmak ve yönetmek oldukça önemlidir. Yeni iPhone kullanıcıları ise Apple kimliği oluşturma ve yönetme adımlarını merak ederler.

Apple kimliği oluşturma adımları aşağıdaki gibidir:

  • iPhone’u açın ve kurulum ekranını takip edin. Dil, ülke ve Wi-Fi ayarlarını yaptıktan sonra “Apple Kimliği” bölümü karşınıza çıkar.
  • “Apple Kimliği Yok mu?” seçeneğine dokunun. Ardından “Yeni Apple Kimliği Oluştur” adımına geçin.
  • E-posta adresinizi girin. Bu adres Apple Kimliğinizin kullanıcı adı olacaktır. Dilerseniz kurulum sırasında yeni bir iCloud e-postası da oluşturabilirsiniz.
  • Güvenli bir şifre belirleyin. Şifrenin güçlü olması hesabın güvenliği açısından kritik önem taşır.
  • Doğum tarihi ve ad-soyad gibi kişisel bilgileri ekleyin.
  • Güvenlik doğrulamasını tamamlayın. SMS veya e-posta doğrulamasıyla hesap etkinleştirilir.

Bu adımlar tamamlandığında Apple Kimliğiniz otomatik olarak iPhone’a bağlanır. Bu sayede App Store, iCloud, iMessage, FaceTime gibi hizmetler kullanılabilir hâle gelir.

Apple Kimliğini yönetmek de oldukça önemli bir konudur. Bunun için aşağıdaki adımlar uygulanabilir:

  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • En üstte yer alan adınızın yazdığı bölüme dokunun.

Buradan iCloud depolama alanınızı, ödeme yöntemlerinizi, aile paylaşımı ayarlarını, cihazlarınızı ve güvenlik seçeneklerinizi düzenleyebilirsiniz. Bu noktada önemli olan şey hesabı korumak için İki Faktörlü Kimlik Doğrulama sisteminin etkinleştirilmesidir. Bu özellik sayesinde bilinmeyen bir cihaz Apple Kimliğinize erişmeye çalışırsa onay vermeden giriş yapılamaz.

