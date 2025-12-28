iPhone kullanıcılarının zaman zaman karşılaştığı ihtiyaçlardan biri cihazın bölgesini değiştirmektir. Bu ilk bakışta basit bir ayar değişikliği gibi görünse de iPhone’daki bölge seçimi pek çok şeyi etkileyebilir. Bunlar arasında App Store içeriklerinden ödeme yöntemlerine, iCloud özelliklerinden cihazın sunduğu bazı servis seçeneklerine kadar birçok detay yer almaktadır. Bu yüzden bölge değiştirme işleminin doğru şekilde yapılması oldukça önemlidir. Bu noktada iPhone’da bölge değişikliğinin nasıl yapılacağıyla beraber nelere dikkat edilmesi gerektiği de sıklıkla araştırma konusudur.

iPhone’da bölge (ülke) değişikliği nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?

iPhone kullanıcılarının bölge değiştirme ihtiyacı birden fazla nedenle ortaya çıkabilmektedir. En yaygın sebeplerden biri Store’da bulunan uygulamaların uyumluluğudur. Çünkü bazı uygulamalar ve oyunlar yalnızca belirli ülkelerin App Store’larında kullanıma sunulur. Kullanıcılar ise bu içeriklere erişebilmek için bölgelerini geçici olarak değiştirmek zorunda kalabilir.

iPhone’da bölge değişikliği yapmadan önce bazı önemli noktaların göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle Apple Kimliğinde devam eden abonelikler bölge değişimini engelleyebilir. Bu yüzden işlemden önce bu abonelikleri iptal etmek gerekmektedir. Benzer şekilde iCloud depolama planı kullanılıyorsa Apple aboneliğin de sonlandırılmasını istemektedir. Aksi halde bölge güncellemesi yapılamaz.

Hesabınızda kullanılmamış hediye bakiyesi bulunuyorsa bu bakiyenin sıfırlanması da zorunludur. Çünkü hediye bakiyesi varken ülke veya bölge değiştirme işlemi desteklenmemektedir. Öte yandan uygulama uyumluluklarının da değişebileceğini unutmamak gerekir. Bazı uygulamalar yeni bölgede kullanılamayabilir ya da güncelleme alamayabilir.

Bölge değişikliği tamamlandığında ise Apple Kimliği eski bölgeye ait satın alma geçmişini saklamaya devam edecektir. Yeni bölgede farklı bir mağaza içeriği sunulduğu için uygulamalar, fiyatlar ve hizmetler yeni ülkenin koşullarına göre güncellenecektir. iPhone’da cihaz bölgesini değiştirmek için aşağıdaki adımları izlenmelidir:

Ayarlar uygulamasını açın.

En üstteki Apple Kimliği bölümüne dokunun.

Medya ve Satın Almalar seçeneğine girin ve ardından “Hesabı Görüntüle” adımına geçin.

Burada Ülke/Bölge kısmını seçin.

Açılan ekrandan yeni bir ülke veya bölge belirleyin.

Apple seçilen bölge için geçerli kullanım şartlarını gösterecektir. Bu şartlar onaylandıktan sonra yeni bölgeye uygun bir ödeme yöntemi tanımlamanız istenir. Bütün bu işlemleri tamamladığınızda App Store, iTunes ve diğer Apple servisleri seçtiğiniz bölgeye göre güncellenmiş olacaktır.