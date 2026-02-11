HABER

MHP lideri Devlet Bahçeli'den TBMM'deki kavgayla ilgili açıklama: "Kürsü işgline varan faşizan tutum haklı görülemez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanının yemin törenleri esnasında yaşanan kavgayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "TBMM'deki yemin merasiminde CHP'nin kürsü işgaline kadar varan faşizan muameleleri haklı görülemez" dedi.

Mustafa Fidan

TBMM'de yemin töreni öncesinde milletvekilleri arasında yaşanan arbadenin yankıları sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla CHP'nin kürsü işgaliyle ilgili tutumunu eleştirdi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN TBMM'DEKİ KAVGAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Baheçi, X platfoprmunda konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır. Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir.

"CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİNE KADAR VARAN FAŞİZAN MUAMELESİ HAKLI GÖRÜLEMEZ"

Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve mazur görülemeyecektir.

Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur.

"BOZGUNCU VE BUNALIM HAVARİSİ SİYASİ TAVIR"

CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır.

11 Şubat 2026
11 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

