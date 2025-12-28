HABER

iPhone’da “Bul” (Find My) nasıl kullanılır, kaybolan cihaz nasıl bulunur?

iPhone’larda pek çok işlemi bilgisayara ihtiyaç duymadan telefondan gerçekleştirmek mümkündür. Dikkatsizlik gibi nedenlerle iPhone’un bir yerde unutulması ya da kaybolması ise oldukça can sıkıcı bir durum olabilir. Apple’ın sunduğu iPhone bulma çözümleri sayesinde de kaybolan cihazın konumunu tespit etmek mümkün hale gelmektedir. Peki, iPhone’da “Bul” (Find My) nasıl kullanılır, kaybolan cihaz nasıl bulunur?

Defne Vera Şahin

iPhone’un kaybolması ya da çalınması oldukça moral bozucu bir durumdur. Bu yüzden yeni bir iPhone aldığınızda atmanız gereken en önemli adımlardan biri iPhone’umu Bul özelliğini aktif hâle getirmektir. Bu özellik sayesinde telefonunuz kaybolduğunda konumunu görüntüleyebilir ve uzaktan kilitleyebilirsiniz. Bilinmesi gereken iPhone’umu Bul özelliği cihaz kaybolmadan önce açılmadıysa sonradan aktif edilememektedir. Bu yüzden olası bir kayıp gerçekleşmeden ayarların en başta yapılması büyük önem taşır.

iPhone’da “Bul” (Find My) nasıl kullanılır, kaybolan cihaz nasıl bulunur?

iPhone’da yer alan “Bul” (Find My) özelliği kaybolan bir telefonu bulmaya yarayan basit bir araç olmanın yanında çeşitli işlevlere sahiptir. Apple tarafından geliştirilen sistem telefonu harita üzerinden görüntülemenizi sağlar ve olası kayıp durumlarında büyük bir güvence oluşturur. Günlük hayatta yaşanabilecek dikkatsizlikler sonucu telefonun bir yerde unutulması ya da düşürülmesi gibi durumlarda Bul uygulaması sayesinde cihazın nerede olduğuna kolayca ulaşabilirsiniz.

“Bul” özelliği kullanıcıya konum bilgisi sunmakla beraber uzaktan işlem yapma imkanı da sağlar. Bunlar arasında iPhone’unuzda ses çaldırarak yakın çevrede fark edilmesini sağlayabilir ya da ekranı kilitleyerek kişisel verilerinizi koruma altına alabilirsiniz. Bu sayede bilgilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesini önleyebilirsiniz. Bu yüzden Bul uygulaması iPhone telefonlarda güçlü bir güvenlik aracı olarak öne çıkmaktadır.

“Bul” uygulamasının işlevleri cihaz takibiyle sınırlı değildir. Uygulama üzerinden arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin konumunu paylaşabilirsiniz. Bu sayede onların nerede olduğunu anlık olarak görebilirsiniz. Bu özellik çocukların, yaşlı aile bireylerinin ya da sevdiklerinin güvenliğini takip etmek isteyen kullanıcılar için oldukça işlevseldir.

Kaybolma ihtimaline karşı ilk yapılması gereken şey Bul özelliğinin aktif olduğundan emin olmaktır. Bunun için Ayarlar > Bul adımlarını izleyin. iPhone’umu Bul seçeneğine tıklayın. Bu noktada “Bul ağı” ve “Son Konumu Gönder” seçeneklerini de aktif hâle getirmeniz önerilir.

iPhone’unuz kaybolduğunda ise başka bir Apple cihazı ya da internet tarayıcısı üzerinden aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

  • Başka bir iPhone, iPad ya da Mac üzerinden Bul uygulamasını açın.
  • Apple kimliğinizle giriş yapın.
  • Aygıtlar sekmesinden kaybolan iPhone’u seçin.
  • Harita üzerinde cihazın mevcut ya da son konumunu görüntüleyin.
iPhone
