Canlı Fotoğraflar (Live Photos) özelliği ilk olarak iPhone 6s ve 6s Plus modelleriyle birlikte iOS 9 sürümünde tanıtılmıştır. Bu özellik bir fotoğraf çekildiği anda kareye sabit görüntüyle beraber birkaç saniyelik hareket ve sesin de eklenmesini sağlar. Tanıtıldığı günden bu yana anıları daha dinamik bir şekilde kaydedilmesine olanak tanıyan bu format aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Öte yandan Canlı Fotoğraflar özelliği hakkında kullanıcılar arasında hala pek çok sorular sorulmaktadır. Bu noktada nasıl kullanılacağı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

iPhone’da Canlı Fotoğraflar (Live Photos) nedir, nasıl kullanılır?

iPhone’da Canlı Fotoğraflar (Live Photos) bir fotoğraf çekildiğinde tek bir kare olarak kaydetmek yerine çekim öncesi ve sonrasındaki kısa hareketleri de kaydetmektedir. Live Photos bir fotoğraf ile kısa bir video arasında duran hibrit bir format sunar denebilir. Deklanşöre bastığınızda kamera toplamda yaklaşık 3 saniyelik bir sahneyi kaydeder. Bu sayede fotoğrafı görüntülemek istediğinizde fotoğraf canlanır. Canlı Fotoğraflar özellikle çocuklar, evcil hayvanlar, doğa görüntüleri vb spontane anlar gibi hareketli sahneleri yakalamak için oldukça kullanışlı bir özelliktir.

Live Photos özelliğini kullanmak oldukça basittir. Çekim aşaması ve düzenleme adımları kolay bir şekilde uygulanabilmektedir. İlk olarak Kamera uygulamasını açın. Üst kısımda yer alan daire içinde halkalı Live Photos simgesine dokunun. Buradaki simge sarı renkte ise özellik aktiftir. Üstü çizili hâlde ise kapalıdır.

Çekim düğmesine bastığınız anda 1,5 saniye önceki ve 1,5 saniye sonraki hareket ve sesler de kaydedilir. Bu sayede fotoğrafı canlı bir formata dönüştürür. Çektiğiniz Live Photo’yu görüntülemek için Fotoğraf Galerisi’ni açarak ilgili fotoğrafa dokunmanız yeterlidir. Bunun için parmağınızı ekran üzerinde basılı tuttuğunuzda görüntü canlanacaktır.

Canlı fotoğrafları düzenlemek de mümkündür. Düzenleme menüsüne girdikten sonra zaman çizelgesinde yer alan kareler arasından dilediğinizi seçerek Ana Fotoğraf Olarak Ayarla seçeneğiyle esas kareyi seçebilirsiniz. Ek olarak fotoğrafı yukarı kaydırarak Döngü, Sekme ve Uzun pozlama gibi efektlere erişebilirsiniz. Bu özelleştirmeler görüntüyü daha yaratıcı hale getirmeye amaçlamaktadır.

Live Photos ile çekilen fotoğraflar özelliği destekleyen platformlarda hareketli olarak da paylaşılabilmektedir. Bunun için fotoğrafı açıp Paylaş simgesine dokunmanız ve ilgili uygulamayı seçmeniz yeterli olacaktır.