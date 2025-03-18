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iPhone'da ekran nasıl yansıtılır? iPhone'da ekran yansıtma

Melek Nacar Melek Nacar
18.03.2025 22:20
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iPhone’da ekran yansıtma işlemi için Denetim Merkezi açılır ve Ekran Yansıtma üzerinden işlem yürütülür. iPhone'da ekran yansıtma işleminde her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekmektedir. Bağlantı sağlandığında iPhone’un ekranı seçilen cihaza aktarılır. Peki iPhone'da ekran nasıl yansıtılır?

iPhone'da ekran nasıl yansıtılır? iPhone'da ekran yansıtma

iPhone'da ekran yansıtma işlemi, oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilen bir özelliktir ve özellikle içerik paylaşımı yapmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalıdır. Yansıtma işlemi, evde aileyle film izlemek, arkadaşlarla fotoğraf paylaşmak veya iş yerinde sunum yapmak gibi pek çok farklı amaçla kullanılabilir.

Televizyona veya başka bir ekrana iPhone görüntüsü aktarmak için AirPlay teknolojisi kullanılabilir. Bunun için iPhone ve hedef cihazın aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir. Eğer kablosuz bağlantı yerine kablolu bir yöntem tercih edilirse Lightning - HDMI adaptörü kullanılarak da doğrudan bağlantı sağlanabilir.

iPhone'da ekran nasıl yansıtılır?

iPhone'da ekran yansıtma işleminde ilk adımda, iPhone ve yansıtılacak cihazın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olunması gerekir. Eğer cihazlar farklı ağlarda ise ekran yansıtma işlemi gerçekleşmez. Bu yüzden cihazların aynı ağa bağlanması önemli bir adımdır. Wi-Fi bağlantısının doğru ve stabil olduğundan emin olduktan sonra ekran yansıtma işlemine geçilebilir.

Ekran yansıtma işlemi için iPhone’un alt kısmındaki ekranı yukarı kaydırarak Denetim Merkezi'ni açmak gerekir. Eğer iPhone X veya daha yeni bir model kullanılıyor ise ekranın sağ üst köşesinden aşağıya doğru kaydırarak Denetim Merkezi'ne ulaşılabilir. Denetim Merkezi açıldığında burada bulunan Ekran Yansıtma simgesine tıklanır. Bu işlem sonrasında etraftaki AirPlay uyumlu cihazlar taranır ve bir liste halinde sunulur.

Cihazlar listelendiğinde, ekranın yansıtılacağı cihaz seçilir ve bağlantı otomatik olarak kurulmaya başlar. Bu sayede iPhone’un ekranındaki her şey (videolar, fotoğraflar, uygulamalar veya oyunlar) anında seçilen cihaza aktarılır. AirPlay uyumlu cihazlar arasında Apple TV, bazı akıllı televizyonlar ve AirPlay desteği sunan diğer cihazlar yer alabilir.

Ekran yansıtma işlemini sonlandırmak da oldukça basittir. Yansıtmayı durdurmak için tekrar Denetim Merkezi’ni açarak Yansıtmayı Durdur seçeneğine dokunmak yeterlidir. Bu seçenekle birlikte bağlantı kesilir ve iPhone’un ekranı yalnızca telefonun kendisinde görüntülenir.

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