iPhone’da ekran paylaşımı yapmak oldukça kolaydır. Bu özellik uzaktan eğitim, toplantı ve teknik destek gerektiğinde oldukça işlevseldir. iOS 11 ve üzeri sürümlerde yerleşik olarak bulunan bu özellik sayesinde ekranınızda görünen her şeyi anlık olarak başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Bazı kullanıcılar bilgisayar üzerinden ekran paylaşımı yapabilirken bazıları telefonda nasıl yapılacağını merak ederler. IPhone’da ekran paylaşımı nasıl yapılır sorusuna yanıt aratmaktadır.

iPhone’da ekran paylaşımı nasıl yapılır?

IPhone’da yerleşik olarak sunulan ekran paylaşımı özelliği günümüz dijital dünyasında oldukça etkili bir araçtır. Bu özelliğin profesyonel hem de eğitim amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde uzaktan çalışma düzeninin yaygınlaşmasıyla birlikte toplantılarda sunum yapmak için oldukça işlevli bir özelliktir. Aynı şekilde öğrenciler ve öğretmenler de ders anlatımı için gereken içeriklerin paylaşımı için bu özelliği aktif bir şekilde kullanmaktadır.

Ekran paylaşımı karşıdaki kişiye sözlü anlatım yapmak yerine cihazdaki görüntüyü birebir gösterme fırsatı sunduğu için anlaşılabilirliği de artırmaktadır. Bu noktada pek çok kullanıcı ekranını nasıl paylacacağını merak etmektedir. Ekran paylaşımı yöntemleri aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:

1. FaceTime ile ekran paylaşımı

FaceTime uygulamasını açın ve bir kişiyle arama başlatın.

Arama başladıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan “Ekranınızı Paylaşın” (SharePlay) simgesine dokunun.

Açılan pencerede “Ekranı Paylaş” seçeneğine basın.

Kısa bir geri sayımın ardından ekran paylaşımı otomatik olarak başlayacaktır.

Paylaşım sırasında iPhone ekranınızda yaptığınız tüm işlemler karşı tarafa gerçek zamanlı olarak gösterilir.

Ekran paylaşımını sonlandırmak için yeniden SharePlay simgesine dokunabilir veya FaceTime aramasını bitirebilirsiniz.

2. Zoom, Google Meet veya Teams ile ekran paylaşımı

Uygulamada bir toplantıya katılın.

Toplantı kontrol panelinden “Paylaş” veya “Share Screen” seçeneğine dokunun.

iPhone sizden ekran kaydı benzeri bir izin isteyecektir; “Yayın Başlat” deyin.

Ekranınız toplantıdaki tüm katılımcılarla paylaşılmaya başlanır.

Paylaşımı durdurmak için kontrol panelinden “Paylaşmayı Durdur” seçeneğine basmanız yeterlidir.

3. Ekran yayınlama özelliği olan uygulamalar

Bazı eğitim ve teknik destek uygulamaları, Denetim Merkezi üzerinden ekranınızın paylaşılmasına izin verir.