iPhone’da eSIM nedir, nasıl etkinleştirilir?

Son yıllarda akıllı telefon dünyasında yaşanan dikkat çekici uygulamalardan biri fiziksel SIM kartların yerini alan e-SIM teknolojisidir. Apple’ın iPhone modellerinde bu teknolojiyi yaygın şekilde kullanmaya başlamasıyla beraber kullanıcılar mobil hatlarını yönetmek için eSIM kullanmaya yönelmektedir. Peki, iPhone’da eSIM nedir, nasıl etkinleştirilir?

Defne Vera Şahin

iPhone XS ve XR’dan itibaren bütün iPhone modelleri çift SIM destekli e-SIM sistemine geçiş yaptı. Bazı ülkelerde satışa sunulan yeni nesil iPhone modellerinde ise artık yalnızca e-SIM bulunmaktadır. Bu duruma bakıldığında Apple’ın mobil iletişimde geleceğin tamamen e-SIM üzerine kurulacağına inandığını göstermektedir. Ülkemizde satılan iPhone’larda hâlâ fiziksel SIM yuvası yer alsa da Apple’ın dünya genelinde uyguladığı sisteminin yakında Türkiye’ye de yansıması bekleniyor. Bu noktada iPhone’da eSIM nedir ve nasıl etkinleştirilir sorusuna yanıt aranmaktadır.

IPhone mobil teknolojilerdeki yenilikleri hızlı bir şekilde benimseyen markalardan biri olarak bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında Apple şirketi de eSIM kullanımını yaygınlaştırmıştır. eSIM, “embedded SIM” yani gömülü SIM teknolojisinin kısaltmasıdır. Geleneksel SIM kartların aksine fiziksel olarak takılıp çıkarılan bir karttan bahsedilmemektedir.

eSIM iPhone’un anakartına yerleştirilmiş küçük bir yongadır ve operatör bilgileri buraya işlenmektedir. iPhone XS ve XR’dan başlayarak tüm yeni nesil iPhone modelleri eSIM’i destekleyen bir şekilde üretilmektedir. Son yıllarda ABD gibi bazı ülkelerde üretilen iPhone’lar ise tamamen fiziksel SIM yuvasız olarak satılmaktadır.

Ülkemizde hizmet veren büyük operatörlerin de eSIM desteği bulunur. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla eSIM talep edebilmektedir. Bunun için fiziksel SIM kartlarını eSIM’e dönüştürmek de mümkündür. Operatörün uygulamasına giriş yapılarak ya da müşteri hizmetlerini arayarak eSIM başvurusunda bulunulabilmektedir. Bu süreçte kullanıcıya verilen QR kodu ya da otomatik işlemle hat bilgileri eSIM’e aktarılır. Fiziksel SIM devre dışı kalır ve tüm bilgiler eSIM’e taşınır.

IPhone telefonlarda eSIM’i etkinleştirmek oldukça kolay bir işlemdir. Bunun için operatörlerin sunduğu yönteme göre birkaç farklı aktivasyon seçeneği bulunmaktadır. Aşağıdaki adımlar tüm yeni nesil iPhone modelleri için geçerlidir:

  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Hücresel / Mobil Veri bölümüne girin.
  • Hücre Planı Ekle seçeneğine dokunun.
  • Operatörünüzün sağladığı QR kodu kameraya gösterin.
  • Ekrandaki yönergeleri izleyerek aktivasyonu tamamlayın.
  • Çıkan ekranda eSIM hattınıza bir isim (Örn: İş / Kişisel) verebilirsiniz.

Bazı operatörler eSIM’i kendi uygulamaları üzerinden otomatik olarak yüklemenize de izin vermektedir. ESIM'i etkinleştirdikten sonra kontrol etmek için Ayarlar > Hücresel bölümüne girerek eSIM hattınızı görebilmelisiniz. Hangi hattın mobil veri, arama ya da iMessage için kullanılacağını da buradan seçebilirsiniz.

En Çok Aranan Haberler

