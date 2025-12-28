HABER

iPhone’da Face ID nasıl sıfırlanır?

Face ID günümüzdeki iPhone modellerinde güvenliği artıran ve kullanım kolaylığı sağlayan önemli bir özellik olarak öne çıkar. İlk olarak iPhone X ile sunulan bu teknoloji her yeni modelde daha da geliştirilmiştir. Face ID ayarlarına erişmek isteyen kullanıcılar en çok sıfırlama işlemini merak etmektedir. Peki, iPhone’da Face ID nasıl sıfırlanır?

iPhone’da Face ID nasıl sıfırlanır?
Defne Vera Şahin

iPhone satın alıp cihazı ilk kez açtığınızda bazı güvenlik ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Bu ayarlardan biri de Face ID yüz tanıma özelliğinin kurulmasıdır. Face ID’yi kurduğunuzda telefon yüzünüzü tanıyarak sizi doğrular ve cihazın güvenliği artırır. Yüz tanıma sistemi kurulduktan sonra telefonu her elinize aldığınızda ekran kilidini açarken ya da uygulamalara giriş yaparken cihaz yüz doğrulaması isteyecektir. Bazı durumlarda ise Face ID sıfırlanması gerekebilir. Bu noktada Face ID sıfırlama işlemleri sıklıkla araştırılmaktadır.

IPhone’da Face ID nasıl sıfırlanır?

iPhone’daki Face ID kullanıcıları hızlı ve doğru şekilde tanıyacak biçimde tasarlanmıştır. Fakat bazı durumlarda dış görünüşte belirgin bir değişiklik olduğunda yüz tanıma sistemi etkin bir şekilde çalışamayabilir. Böyle bir durumda Face ID’yi sıfırlayarak yeniden ayarlamak daha sorunsuz bir kullanım sağlayacaktır. Face ID’nin güncel görünüme göre ayarlanması güvenlik açısından da oldukça önemlidir. Çünkü doğru çalışmayan bir yüz tanıma sistemi hem kullanıcıyı yavaşlatır hem de güvenlik risklerini artırır.

Face ID’yi sıfırlama merak edilen ve oldukça kolay gerçekleştirilebilen bir işlemdir. Bunun için ilk olarak Ayarlar uygulamasına girilir. Ayarlar menüsüne girdikten sonra Face ID ve Parola bölümüne dokunulur. Bu aşamada cihaz kullanıcıdan ekran kilidi parolası isteyebilir. Parola girildikten sonra açılan sayfada “Face ID’yi Sıfırla” seçeneği görülecektir. Bu seçeneğe dokunulduğunda mevcut yüz tanıma verileri tamamen silinir ve yeniden kurulum için sistem sıfırlanır.

Sıfırlama işlemi tamamlandığında cihaz yeni bir Face ID kaydı gerektiğini belirtir. Bunun için Devam seçeneğine dokunulduğunda ön kamera yüzü taramaya başlar. Bu işlem sırasında baş yavaşça çevrilerek farklı açılardan yüzü algılamalıdır. Bu sayede telefon yüz hatlarını daha ayrıntılı şekilde kaydeder ve daha detaylı bir tanıma sağlar. İlk tarama tamamlandıktan sonra ikinci bir tarama daha yapılması istenecektir. Bu iki adım da Face ID’nin daha hassas ve güvenilir çalışmasını sağlar.

Face ID’yi sıfırlayıp yeniden kaydedildiğinde daha önce kullanılan yüz tanıma verileri otomatik olarak güncellenmiş olacaktır. Uygulamalarda ya da telefonun farklı bölümlerinde kullanılan doğrulama yöntemi de yeni yüz kaydını tanıyacaktır. Bu sayede her uygulama için tekrardan ayar yapılmasına gerek kalmayacaktır.

