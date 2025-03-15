iPhone'da silinen fotoğraf nasıl geri getirilir? iPhone'da silinen fotoğrafları geri getirme

iPhone'da silinen fotoğrafları geri getirmek basittir. Bunun için önce Fotoğraflar uygulamasındaki Son Silinenler albümü kontrol edilmelidir. Çünkü bu fotoğraflar 30 gün boyunca burada saklanırlar. Eğer buradan kurtarma mümkün değilse iCloud yedekleri kontrol edilerek tüm cihaz geri yüklenebilir. iTunes üzerinden yapılan yedeklemeler de alternatif bir yöntem olmaktadır. Yedek bulunmuyor ise veri kurtarma yazılımları kullanılarak cihaz taranabilir ve silinen fotoğraflar geri getirilmeye çalışılabilir.

iPhone'da silinen fotoğraf nasıl geri getirilir?

iPhone’da silinen fotoğrafları geri getirmek için öncelikle Fotoğraflar uygulamasındaki "Son Silinenler" albümüne bakmak gerekir. Bu albüm, silinen fotoğrafları 30 gün boyunca saklar. Böylece bu süre içinde fotoğrafları kurtarma imkanı olur.

iPhone'da son silinenlerden silinen fotoğrafları geri getirme işlemi için Fotoğraflar uygulaması açılıp Albümler sekmesine girilmelidir. Buradan da Son Silinenler seçeneğine dokunulmalıdır. Buradan kurtarmak istenen fotoğraflar seçilip "Kurtar" tuşuna basıldığında görüntüler tekrar galeriye döner.

Eğer silinen fotoğraflar Son Silinenler albümünde bulunamıyorsa son iCloud yedeklemesi kontrol edilmelidir. iCloud aksi ayarlanmadıkça cihazın otomatik bir şekilde belirli aralıklar ile yedeklenmesini sağladığı için silinen fotoğraflar yedeğin alındığı tarihte hâlâ mevcutsa geri getirilebilir. Bunun için iPhone sıfırlanarak iCloud yedeğinden geri yüklenmelidir. Ancak bu yöntem mevcut verilerin üzerine yazılmasına neden olabileceğinden oldukça dikkatli olmak gerekir.

iTunes veya Finder (Mac) üzerinden yapılan yedeklemeler de silinen fotoğrafları geri getirmek için bir yöntemdir. iPhone'u bir bilgisayara bağlayıp iTunes veya Finder üzerinden önceki bir yedek geri yüklenebilir. Ancak bu işlem de tüm mevcut verileri yedeğin alındığı tarihteki haline döndürür. Bu yüzden önemli verilerin kaybolmaması için fazlasıyla dikkat edilmelidir. iPhone'da silinen fotoğrafları geri getirme yöntemlerinden biri olan bu seçenek özellikle iCloud yedeği olan kullanıcıların işine yarayabilir. Ancak kullanıcıların iCloud yedeği de olmayabilir. Bu durumda kullanılabilecek bir yöntem de mevcuttur.

Eğer iCloud ve iTunes yedeği yoksa üçüncü taraf veri kurtarma yazılımları kullanılabilir. Bu tür yazılımlar cihazın hafızasını tarayıp silinen fotoğrafları kurtarmaya çalışır. Ancak başarılı olma ihtimalleri çoğu zaman yeni veri yazılmamış olunmasına bağlıdır. Bu yüzden fotoğraf silindikten sonra cihazın çok fazla kullanılmaması kurtarma şansını artırabilir. Fakat bu uygulamaları kullanırken gizlilik ve güvenlik açısından da dikkatli olunmalıdır.