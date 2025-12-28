HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone’da uygulama takibi nasıl kapatılır?

Günümüzde dijital güvenlik her kullanıcının önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Mobil uygulamaların reklam, analiz ya da kişiselleştirilmiş içerik gibi amaçlarla veri toplaması giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden hangi uygulamanın kullanıcıları takip ettiğini bilmek ve bu takibi kontrol altına almak dijital mahremiyeti korumanın en önemli adımlarından biridir. Peki, iPhone’da uygulama takibi nasıl kapatılır?

iPhone’da uygulama takibi nasıl kapatılır?
Defne Vera Şahin

Apple, gizliliğe verdiği önemle bilinen bir şirket olarak iPhone kullanıcılarına kapsamlı bir kontrol mekanizması sunmaktadır. Uygulama takibi özelliği sayesinde hangi uygulamanın hareketlerinizi izlediğini görebilir ve bu izni tamamen kapatabilirsiniz. Bu sayede uygulamaların sizin adınıza hangi verileri topladığına dair daha şeffaf bir bilgi elde ederken kişisel alanınızı korumak açısından kontrol sağlanmış olursunuz. Bu noktada uygulama takibinin nasıl kapatılacağı araştırılmaktadır.

iPhone’da uygulama takibi nasıl kapatılır?

iPhone kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri uygulamaların kişisel verileri nasıl takip ettiği ve bu takibin nasıl engellenebileceğidir. Günümüzde mobil uygulamalar reklam hedefleme, kullanım analizi ve kişiselleştirilmiş içerik sunma gibi amaçlarla kullanıcı davranışlarını takip etmeye çalışmaktadır. Bu takip süreci çoğu zaman arka planda gerçekleştiği için kullanıcılar ne kadar veri paylaştıklarının farkında olmayabilirler.

Apple gizliliğe verdiği önem doğrultusunda iOS işletim sistemine Uygulama Takibi Şeffaflığı adını verdiği bir özellik ekleyerek bu konuda kullanıcılara güçlü bir kontrol imkanı sunmaktadır. Bu özellik sayesinde uygulama hareketlerinizi izlemek için izin istediğinde ekranınıza bir bildirim gelir. Bu izni verebilir ya da takibi tamamen kapatarak uygulamaların sizden izin talep etmesini bile engelleyebilirsiniz.

iPhone’da uygulama takibini kapatmak birkaç adımla gerçekleştirilebilmektedir:

  • İlk olarak Ayarlar menüsünü açın.
  • Ardından sayfayı aşağıya kaydırıp Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girin. Bu ekranda gizlilikle ilgili tüm ayarları görüntüleyebilirsiniz.
  • Buradan Takip seçeneğine dokunarak uygulama takip izinlerinin bulunduğu bölüme ulaşacaksınız.
  • Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde “Uygulamaların Takip Talep Etmesine İzin Ver” şeklinde bir anahtar bulunur.
  • Bu anahtarı kapalı konuma getirdiğinizde, iPhone’unuzda yüklü hiçbir uygulama takip izni talep edemez. Aynı şekilde mevcut uygulamaların izleme yetkilerini de otomatik olarak devre dışı bırakılır.
  • Bu özelliği kapattığınızda uygulamalar artık gezinti geçmişinizi ya da reklam hedeflemesi için kullanılan diğer dijital izlerinizi takip edemezler. Bu sayede kişisel verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Bazı uygulamaların takip izni kapalı olduğunda daha az kişiselleştirilmiş içerik sunabileceğini unutmamak gerekmektedir. Örneğin karşınıza çıkan reklamlar daha genel olabilir. Bu durum çoğu kullanıcı için gizliliğin korunması adına kabul edilebilir bir tercihtir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
65 ili tek tek sıralayarak duyurdu: Dev operasyon!65 ili tek tek sıralayarak duyurdu: Dev operasyon!
Gözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem olduGözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iPhone uygulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.