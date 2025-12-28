Apple, gizliliğe verdiği önemle bilinen bir şirket olarak iPhone kullanıcılarına kapsamlı bir kontrol mekanizması sunmaktadır. Uygulama takibi özelliği sayesinde hangi uygulamanın hareketlerinizi izlediğini görebilir ve bu izni tamamen kapatabilirsiniz. Bu sayede uygulamaların sizin adınıza hangi verileri topladığına dair daha şeffaf bir bilgi elde ederken kişisel alanınızı korumak açısından kontrol sağlanmış olursunuz. Bu noktada uygulama takibinin nasıl kapatılacağı araştırılmaktadır.

iPhone’da uygulama takibi nasıl kapatılır?

iPhone kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri uygulamaların kişisel verileri nasıl takip ettiği ve bu takibin nasıl engellenebileceğidir. Günümüzde mobil uygulamalar reklam hedefleme, kullanım analizi ve kişiselleştirilmiş içerik sunma gibi amaçlarla kullanıcı davranışlarını takip etmeye çalışmaktadır. Bu takip süreci çoğu zaman arka planda gerçekleştiği için kullanıcılar ne kadar veri paylaştıklarının farkında olmayabilirler.

Apple gizliliğe verdiği önem doğrultusunda iOS işletim sistemine Uygulama Takibi Şeffaflığı adını verdiği bir özellik ekleyerek bu konuda kullanıcılara güçlü bir kontrol imkanı sunmaktadır. Bu özellik sayesinde uygulama hareketlerinizi izlemek için izin istediğinde ekranınıza bir bildirim gelir. Bu izni verebilir ya da takibi tamamen kapatarak uygulamaların sizden izin talep etmesini bile engelleyebilirsiniz.

iPhone’da uygulama takibini kapatmak birkaç adımla gerçekleştirilebilmektedir:

İlk olarak Ayarlar menüsünü açın.

Ardından sayfayı aşağıya kaydırıp Gizlilik ve Güvenlik bölümüne girin. Bu ekranda gizlilikle ilgili tüm ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Buradan Takip seçeneğine dokunarak uygulama takip izinlerinin bulunduğu bölüme ulaşacaksınız.

Karşınıza çıkan sayfanın en üstünde “Uygulamaların Takip Talep Etmesine İzin Ver” şeklinde bir anahtar bulunur.

Bu anahtarı kapalı konuma getirdiğinizde, iPhone’unuzda yüklü hiçbir uygulama takip izni talep edemez. Aynı şekilde mevcut uygulamaların izleme yetkilerini de otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Bu özelliği kapattığınızda uygulamalar artık gezinti geçmişinizi ya da reklam hedeflemesi için kullanılan diğer dijital izlerinizi takip edemezler. Bu sayede kişisel verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Bazı uygulamaların takip izni kapalı olduğunda daha az kişiselleştirilmiş içerik sunabileceğini unutmamak gerekmektedir. Örneğin karşınıza çıkan reklamlar daha genel olabilir. Bu durum çoğu kullanıcı için gizliliğin korunması adına kabul edilebilir bir tercihtir.