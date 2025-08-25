HABER

iPhone'da video çözünürlüğü ayarları nasıl değiştirilir? iPhone video çözünürlük ayarı

Akıllı telefonların kamera lens teknolojilerinde gelişmeler devam ediyor. iPhone kullanıcıları da artık video çözünürlüğünü hem cihaz üzerinden hem de harici yüklemelerde kolayca ayarlayabiliyor. 720p’den 4K’ya kadar seçenekler sunan çoklu lens teknolojisi, veri tasarrufu ve yüksek kalite arasında denge kurmayı sağlıyor. Peki, iPhone'da video çözünürlüğü ayarları nasıl değiştirilir?

Doğukan Bayrak

Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla fotoğraf çekip video kaydetme arzusu büyüktür. Hem kaydetmek istedikleri anlarda uygun ekipmana ulaşabilmek hem de amatör bir sanatçı olabilmek için akıllı telefonlarda kamera lensleri oldukça önemli.

Apple da kullanıcıların taleplerine yönelik çalışmalar yapan markalardan biri. Çoklu lens teknolojisiyle cihazların video kayıt kapasitesi artırılıyor. Profesyoneller tarafından da kullanılan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Taşınabilir olması, farklı amaçlarla kullanımına imkan tanıyor. Akıllı telefonların günlük yaşamda zaten sıkça tercih edilmesi, ek bir cihaz taşımadan birden fazla işlevi yerine getirmesini sağlıyor.

Kullanıcılar tarafından görülen sorunlardan birisi ise veri tasarrufu ile ilgili. Videoların kalitesinin yüksek olması kimi zaman ekonomik bir yöntem değildir. Cihaz hafızaları da birçok uygulama tarafından kullanıldığı için videoların yüksek boyutlu olması bir alan sorununa yol açabiliyor.

Video kalitesinin ayarlanması sadece dahili kaynakların kullanımı ile de sınırlı değil. Harici platformlara yüklenen içeriklerdeki yüksek kaliteli videolar faturalarda kötü sürprizlere müsait. Bu da kullanıcıların video ayarlarını manuel olarak ayarlamayı talep etmesine sebep oluyor.

iPhone’da hem cihaz üzerinden kaydedilen içeriklerde hem de harici kaynaklardan yüklenen dosyalarda düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca yapay zeka, bu alanda bazı ayarları seçenek olarak sunuyor.

  • -iPhone akıllı telefonunuzun ana ekran sekmesinde bulunan "ayarlar" menüsüne girin.
  • Ayarlar menüsünde yer alan "kamera" kısmına tıklayın.
  • Buradan "video kaydı" sekmesini bulun.
  • Video kaydı sekmesinde cihazınızın kamera lens özelliklerine bağlı olarak çözünürlük ve FPS (saniyedeki kare sayısı) bilgilerine ulaşacaksınız.

  • Bu özellikler iPhone cihaz ve sürümlerine göre sabit birimler değildir; değişkenlik gösterebilir.

  • 720p HD / 30 fps seçeneği en tasarruflu seçenektir. Düşük kalitede düşük boyutla video içeriği kaydedersiniz
  • 1080p HD / 30 veya 60 fps seçeneği orta boyutta dengeli bir deneyim sunar. Buradaki fark ise 60fps seçeneği 30 fps'se göre daha çok veri tüketir. Video kalitesi aynı kalsa da akıcılığı daha yüksektir.

  • 4K / 24, 30 veya 60 fps seçeneği ise veri tasarrufunun ötesinde yarı-profesyonel bir deneyimdir. FPS değerlerine göre veri tüketimi artar.

    iPhone 11 ve üst sürümlerde kamera uygulaması içinden de video kalitesini ayarlayabilmek mümkündür. Bunun için:

  • Kamera uygulamasında "Video" moduna geçin.
  • Ekranın sağ üst köşesinde (HD/4K) ve fps (24/30/60) butonlarını bulun.
  • Tercih ettiğiniz ayarları üzerlerine dokunarak özelleştirin.

Destekleyen iPhone modellerinde ProRes veya Sinematik Mod üzerinden de video kalitesi ayarlanabilir. Bunun için ise:

  • Akıllı telefonunuzun "ayarlar" kısmına girin.
  • "Kamera" sekmesinden biçimler seçeneğine dokun ve "Apple ProRes'i açın.
  • Buradan tercihinize göre kalite seçiminizi yapabilirsiniz

Dikkat edilmesi gerekenler

iPhone cihazlarınız video kalitesinde son tercih ettiğiniz ayarları baz alır. Sonradan video kalitesini düşürmek ya da iyileştirmek isterseniz manuel olarak tekrar ayarlamanız gerekir.

Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları genellikle tasarruflu içerik kullanır. Yani bu uygulamalardan göndereceğiniz videoların kalitesi minimalize edilir. Lakin iCloud yedeklemesi genelde orijinal boyutta gerçekleşir.

