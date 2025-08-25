iPhone'da video çözünürlüğü ayarları nasıl değiştirilir? iPhone video çözünürlük ayarı

Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla fotoğraf çekip video kaydetme arzusu büyüktür. Hem kaydetmek istedikleri anlarda uygun ekipmana ulaşabilmek hem de amatör bir sanatçı olabilmek için akıllı telefonlarda kamera lensleri oldukça önemli.
Apple da kullanıcıların taleplerine yönelik çalışmalar yapan markalardan biri. Çoklu lens teknolojisiyle cihazların video kayıt kapasitesi artırılıyor. Profesyoneller tarafından da kullanılan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Taşınabilir olması, farklı amaçlarla kullanımına imkan tanıyor. Akıllı telefonların günlük yaşamda zaten sıkça tercih edilmesi, ek bir cihaz taşımadan birden fazla işlevi yerine getirmesini sağlıyor.
Kullanıcılar tarafından görülen sorunlardan birisi ise veri tasarrufu ile ilgili. Videoların kalitesinin yüksek olması kimi zaman ekonomik bir yöntem değildir. Cihaz hafızaları da birçok uygulama tarafından kullanıldığı için videoların yüksek boyutlu olması bir alan sorununa yol açabiliyor.
Video kalitesinin ayarlanması sadece dahili kaynakların kullanımı ile de sınırlı değil. Harici platformlara yüklenen içeriklerdeki yüksek kaliteli videolar faturalarda kötü sürprizlere müsait. Bu da kullanıcıların video ayarlarını manuel olarak ayarlamayı talep etmesine sebep oluyor.
iPhone’da hem cihaz üzerinden kaydedilen içeriklerde hem de harici kaynaklardan yüklenen dosyalarda düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca yapay zeka, bu alanda bazı ayarları seçenek olarak sunuyor.
Bu özellikler iPhone cihaz ve sürümlerine göre sabit birimler değildir; değişkenlik gösterebilir.
4K / 24, 30 veya 60 fps seçeneği ise veri tasarrufunun ötesinde yarı-profesyonel bir deneyimdir. FPS değerlerine göre veri tüketimi artar.
iPhone 11 ve üst sürümlerde kamera uygulaması içinden de video kalitesini ayarlayabilmek mümkündür. Bunun için:
Destekleyen iPhone modellerinde ProRes veya Sinematik Mod üzerinden de video kalitesi ayarlanabilir. Bunun için ise:
iPhone cihazlarınız video kalitesinde son tercih ettiğiniz ayarları baz alır. Sonradan video kalitesini düşürmek ya da iyileştirmek isterseniz manuel olarak tekrar ayarlamanız gerekir.
Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları genellikle tasarruflu içerik kullanır. Yani bu uygulamalardan göndereceğiniz videoların kalitesi minimalize edilir. Lakin iCloud yedeklemesi genelde orijinal boyutta gerçekleşir.