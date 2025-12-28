iPhone modellerinde yer alan internet paylaşma özelliği sayesinde cihaz sahip olduğu bağlantıyı kablosuz olarak diğer cihazlarla paylaşabilmektedir. Bu sayede cihaz tıpkı taşınabilir bir Wi-Fi modem gibi davranır. Bu durumda yakınlarda bir Wi-Fi ağı olmasa bile iPhone üzerinden diğer iPhone’lar, iPad’ler ya da dizüstü bilgisayarlar internete rahatlıkla erişebilmektedir. Telefondaki kişisel erişim noktası açık olduğunda diğer cihazlar iPhone’un oluşturduğu Wi-Fi ağına bağlanabilmektedir. Bu ağdaki veri akışı ise bağlantının açıldığı mobil hat üzerinden gerçekleştirir. IPhone’da Wi-Fi paylaşımının nasıl yapılacağı ise merak konusudur.

iPhone’da Wi-Fi paylaşımı nasıl yapılır?

Günümüzde iPhone’un sunduğu internet paylaşımı özelliği cihazı iletişim kurmanın da ötesinde taşınabilir bir modem hâline getirmektedir. Bu sayede evde, ofiste, kafede ya da herhangi bir Wi-Fi kaynağının bulunmadığı bir ortamda mobil data bağlantısı diğer cihazlarla paylaşılabilmektedir. Bu özellik internetin çekmediği ya da mevcut kablosuz ağın yetersiz olduğu durumlarda iPhone’un Kişisel Erişim Noktası fonksiyonu ile internet bağlantısı sağlayan bir çözüm yöntemidir.

İnternet paylaşma sayesinde kullanıcılar hatlarına tanımlı olan mobil internet paketini kullanarak tablet, bilgisayar ve diğer başka telefonlardan internete girebilirler. iPhone üzerinden yapılan internet paylaşımında kullanılan veri tamamen hattın sahip olduğu mobil paket üzerinden tüketilmektedir. Yani bağlantıyı kullanan diğer cihazlara ait internet kullanımı da kullanıcının internet paketinden düşecektir.

Birden fazla kişinin aynı anda bağlanması durumunda ise internet tüketiminin daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Günümüzde pek çok kullanıcı bu özellikten haberdar olmayabilir ya da nasıl kullanılacağını bilmeyebilir. Bu yüzden internet paylaşımının nasıl yapılacağı sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır.

iPhone’un Kişisel Erişim Noktası özelliğini etkinleştirmek oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki adımlar takip edilerek internet paylaşımı birkaç saniye içinde açılabilmektedir:

iPhone’unuzda “Ayarlar” uygulamasını açın.

Menü içinden “Hücresel Veri” bölümüne girin.

Ardından “Kişisel Erişim Noktası” seçeneğine dokunun.

Burada yer alan “Diğerleri Katılabilsin” seçeneğini aktif hâle getirin.

Bu adımlar gerçekleştirildikten sonra iPhone cihazlar Wi-Fi ağı yayınlamaya başlayacaktır. Bu esnada paylaşan kullanıcının belirlediği şifreyi giren diğer kişiler mobil veriniz üzerinden internete bağlanabilecektir.

Unutulmaması gereken en önemli nokta ise internet paylaşımının çalışması için hücresel verinin açık olması gerektiğidir. Mobil veri kapalıysa erişim noktası görünse bile bağlantı sağlanamayacaktır.