iPhone deprem uyarısı var mı? iPhone deprem uyarısı nasıl açılır? iOS ve iPhone deprem uyarısı açma

Türkiye’de aktif olan 3 adet büyük diri fay hattı yer almaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere isimlendirilmiş olan fay hatları çevresinde ya da üzerinde yer alan tüm şehirler deprem riskli bölgeler olarak belirlenmiştir.

Günümüzde hayatın her alanında kullanılan teknoloji ve internet olası doğal afetler konusunda da yararlanılabilir hale gelmiştir. Cep telefonlarına ya da mobil cihazlara indirilerek kullanabilen birçok uygulama ile depremden önce deprem sırasında ya da depremden sonraki süreçte yararlanılabilmektedir. Bu uygulamalar ile hayati adımlar atılabilir.

Deprem uyarısı veren uygulamalar ile depremi olabildiği kadar önceden öğrenmek ve gereken önlemi almak hayati derecede önemli bir durumdur. Ayrıca deprem sırasında göçük altında kalınması durumunda da mobil cihazlar ve cep telefonlarında yer alan uygulamalar hayat kurtarabilir.

iPhone deprem uyarısı var mı?

Türkiye’de aktif olan 3 büyük diri fay hattı yer almaktadır. Bu durum Türkiye’nin dünya genelinde en riskli deprem ülkelerinden biri olduğu anlamına gelir. Bu yüzden olası depremlere karşı önlem almak ve deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilinçli olmak son derece önemlidir.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından verilen deprem bilinçlenme eğitimlerine katılmak ve devlet destekli olarak uzmanlar tarafından meydana getirilen Türkiye deprem haritasından fay hattını geçtiği riskli olan bölgelere hakim olmak deprem konusunda hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Deprem anında yararlanılabilecek uygulamalardan biri de iPhone deprem alarmı uygulamasıdır. Ancak bu sistem, Android cihazlardaki gibi gelişmiş bir erken uyarı altyapısına sahip değildir. iPhone'larda, hükümet ve acil durum uyarılarını almayı sağlayan bir özellik bulunmaktadır.

Bu şekildeki iPhone uyarısı sayesinde deprem bir süre önceden bilinebilir ve bu sayede gerekli önlemler alarak olası can ve mal kayıplarını önüne geçilebilir.

iPhone deprem uyarısı nasıl açılır?

Deprem uyarı sistemi, depremden saniyeler önce kullanıcıları uyararak deprem anında hızlı ve doğru şekilde davranmasını yardımcı olur. Özellikle Android kullanıcıları, Android deprem uyarı sistemi adı verilen deprem uyarılarını kullanarak depreme hazırlıklı olabilirler.

iOS tarafında ise Android cihazlardaki gibi gelişmiş bir erken uyarı altyapısı bulunmamaktadır. Bundan ziyade iPhone'larda, hükümet ve acil durum uyarılarını almayı sağlayan bir özellik yer almaktadır. Bu özellik sayesinde yetkili kurumlar tarafından gönderilen acil durum uyarıları alınabilir. Ancak bu sistem her zaman deprem öncesinde uyarı vermeyebilir. Bu yüzden iOS tarafında daha kapsamlı bir uyarı sistemi için üçüncü taraf uygulamalar kullanılabilir.

Apple deprem uyarı sistemi kapsamında yetkili kurumlar tarafından gönderilen acil durum uyarılarının alınabildiği bu uyarı sistemini kullanabilmek ve hizmetten yararlanabilmek için ise iPhone deprem uyarısı açma işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekir.

iOS deprem uyarısı açmak için şu adımlar takip edilmelidir:

iOS cihazdaki Ayarlar uygulamasına gidilir.

Ayarlar uygulamasında listelenen bildirimler seçeneği açılır.

En alt kısımda yer alan Acil Durum Bildirimi sekmesi altında yazılı olan Hayati Uyarı Bildirimi aktif edilir.

Tüm adımlar uygulandığı zaman iPhone deprem uyarı sistemi aktif edilmiş olur ve yetkili kurumlar tarafından hükümet ve acil durum uyarıları gelmeye başlar.

Sadece Apple telefonu olan iOS kullanıcıları değil Apple Watch kullanan kişiler için de bu şekildeki deprem uyarı bildirimi aktif edilebilmektedir. Bir uyarı sistemi iPhone cep telefonu ya da mobil cihaz için açıldığı zaman aynı uyarı Apple Watch için de etkin hale getirilmiş olur. Kullanıcılar Apple Watch cihazları üzerinden de bu şekilde olan deprem uyarısı alabilmektedir.

Deprem uyarı sistemi iOS cihazlarda aktif edildikten sonra deprem yaşanmadan birkaç saniye öncesinde kullanıcılara yetkili kurumlar tarafından hükümet ve acil durum uyarıları gider. Bu sayede kişiler daha güvenli bölgelere gidebilmek için vakit kazanabilir.