HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple, "tüm kullanıcılara önerilir" diyerek iOS 18.6.2'yi yayınladı

Apple, iOS 18.6.2 güncellemesini yayımladı. Şirket, bu sürümün önemli güvenlik düzeltmeleri sunduğunu ve tüm kullanıcılara önerildiğini duyurdu. iOS 18’in ardından çıkacak yeni nesil iOS 26’ya kısa bir süre kala gelen bu güncellemenin, mevcut sürüm için yayımlanan son güncellemelerden biri olması bekleniyor.

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple, "tüm kullanıcılara önerilir" diyerek iOS 18.6.2'yi yayınladı
Enes Çırtlık

Apple, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi, mobil işletim sistemini düzenli aralıklarla güncelleyerek güvenlik açıklarını kapatmaya ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin en yeni adımı ise iOS 18.6.2 güncellemesi oldu.

IOS 18.6.2 ÇIKTI! YAYIMLANAN SON IOS 18 GÜNCELLEMELERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Apple iOS 18.6.2 sürümünü yayımladı. Apple’ın sürüm notlarında iOS 18.6.2 için "önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir." ifadeleri yer alıyor. Yani Apple, tüm kullanıcılarına, önemli güvenlik düzeltmeleri içeren bu sürümü cihazlarına kurmalarını öneriyor.

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple, "tüm kullanıcılara önerilir" diyerek iOS 18.6.2 yi yayınladı 1

iOS 18’in yerini alacak yeni nesil iOS 26’nın çıkışına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Bu yüzden iOS 18.6.2 güncellemesinin güvenlik yamaları dışında iOS 18 için yayımlanan son güncellemelerden biri olması bekleniyor.

IOS 18.6.2 NASIL İNDİRİLİR VE KURULUR?

iOS 18.6.2 uygun cihazlara Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yoluyla indirilebiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildiAğrı’da 2 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi
Antalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandıAntalya'da siber operasyonlarda 9 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

Ünlü rapçinin başı ağrıyacak

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

İstanbul, Ankara, İzmir... Yurdun dört bir yanından benzer haberler geliyor: Milyonları etkileyecek

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Meclis'te olağan dışı an! Tek başına basın toplantısı yaptı

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Antalya'daki aslan saldırısından sonra şimdi de ayı saldırısı! Kucağında bebekle dolaşırken...

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Banka hesabını unutanlara kötü haber!

Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı

Zelenskiy Türkiye'yi işaret etti... Erdoğan'dan "hazırız" mesajı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.