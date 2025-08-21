iPhone kullanıcıları dikkat! Apple, "tüm kullanıcılara önerilir" diyerek iOS 18.6.2'yi yayınladı

Apple, tıpkı diğer akıllı telefon üreticileri gibi, mobil işletim sistemini düzenli aralıklarla güncelleyerek güvenlik açıklarını kapatmaya ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin en yeni adımı ise iOS 18.6.2 güncellemesi oldu.

IOS 18.6.2 ÇIKTI! YAYIMLANAN SON IOS 18 GÜNCELLEMELERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Apple iOS 18.6.2 sürümünü yayımladı. Apple’ın sürüm notlarında iOS 18.6.2 için "önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir." ifadeleri yer alıyor. Yani Apple, tüm kullanıcılarına, önemli güvenlik düzeltmeleri içeren bu sürümü cihazlarına kurmalarını öneriyor.

iOS 18’in yerini alacak yeni nesil iOS 26’nın çıkışına bir aydan daha kısa bir süre kaldı. Bu yüzden iOS 18.6.2 güncellemesinin güvenlik yamaları dışında iOS 18 için yayımlanan son güncellemelerden biri olması bekleniyor.

IOS 18.6.2 NASIL İNDİRİLİR VE KURULUR?

iOS 18.6.2 uygun cihazlara Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yoluyla indirilebiliyor.