iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 26 yayınlandı! İşte yeni güncellemeyi alan telefonlar, özellikler ve yenilikler

iOS 16 çıktı mı? Bu sorunun cevabı iPhone kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde araştırılırken, Apple’ın merakla beklenen yeni güncellemesi iOS 26, sonunda kullanıcılarla buluştu. Böylece “iOS 26 çıktı mı, hangi telefonlara gelecek, Türkiye’de ne zaman indirilebilecek?” sorularının yanıtı artık netleşti. Tasarım yeniliklerinden bazı dikkat çekici özelliklere kadar pek çok detayı barındıran güncelleme, aynı zamanda güvenlik ve gizlilik tarafında da önemli iyileştirmeler getiriyor. Peki, iOS 26 çıktı mı, yayınlandı mı? iOS 26 alan ve almayan telefonlar hangileri, iOS 26 nasıl yüklenir, geçilir mi? iPhone yedekleme nasıl yapılır? iOS 26 özellikleri ve yenilikleri neler? İşte tüm bu soruların cevapları...

IOS 26 ÇIKTI MI, YAYINLANDI MI?

Apple, iPhone 17 etkinliğinin ardından resmi tarihini 15 Eylül olarak duyurduğu iOS 26 güncellemesini sonunda yayınladı. Böylece “iOS 26 çıktı mı, iOS 26 yayınlandı mı?” soruları netleşti. Kullanıcılar güncellemeyi cihazlarına yüklemeye başladı.

IOS 26 ALAN TELEFONLAR

Apple’ın resmi listesine göre iOS 26 alan telefonlar şunlar oldu:

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 15 serisi

iPhone 16 serisi (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e)

iPhone 17 serisi (17, 17 Pro, 17 Pro Max)

iPhone Air

IOS 26 ALAMAYAN TELEFONLAR

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

IOS 26 NASIL YÜKLENİR?

Güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünü açmak yeterli. Cihazınız uyumluysa “iOS 26’yı indir ve yükle” seçeneği çıkıyor. Kurulum sırasında telefonun şarjının en az %50 olması ve Wi-Fi bağlantısının bulunması öneriliyor.

IOS 26'YA GEÇİLİR Mİ?

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri “iOS 26 geçilir mi?” oldu. Yeni özellikler, tasarım değişiklikleri ve güvenlik iyileştirmeleri düşünüldüğünde güncellemeye geçmeyi önerenler mevcut. Ancak her büyük sürümde olduğu gibi ilk günlerde performans ve pil tüketimi konusunda bazı kullanıcı deneyimleri farklılık gösterebilir.

Önemli bir uyarı olarak da şunu belirtmeliyiz: iPhone'unuzu yedeklemeden sakın iOS 26'ya geçmeyiniz. Ayrıca iOS 26 yüklemesi sırasında meydana gelebilecek sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

IPHONE YEDEKLEME NASIL YAPILIR?

1. iCloud ile Yedekleme

En kolay yöntemdir, kablosuz yapılır. iCloud ile yedekleme yapmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

En üstteki [Adın] kısmına tıklayın.

iCloud > iCloud Yedekleme menüsüne girin.

iCloud Yedekleme özelliğini açın.

Şimdi Yedekle butonuna basın.

iPhone’un Wi-Fi’ye bağlı olmalı ve şarjının yeterli olması lazım. Otomatik yedekleme için cihazın şarja takılı ve Wi-Fi’ye bağlı olması gerekir.

2. Bilgisayar (iTunes / Finder) ile Yedekleme

macOS Catalina ve sonrası Mac'ler için Finder üzerinden yapılır. Eski sürüm Mac'ler veya Windows için iTunes kullanılır.

Bilgisayar (iTunes / Finder) ile Yedekleme adımları ise şöyledir:

iPhone’u bilgisayara bağlayın.

Finder (Mac) veya iTunes (Windows) açın.

Cihazını seçin.

Yedeklemeler bölümünde Bu Mac’e / Bu Bilgisayara Yedekle seçeneğini işaretleyin.

Şimdi Yedekle butonuna basın.

Daha güvenli olması için “Yedeklemeyi Şifrele” seçeneğini açabilirsiniz. Böylece sağlık verileri, şifreler de yedeklenir.

IOS 26 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

Yeni güncelleme görsel tasarımdan günlük özelliklere kadar birçok detay içeriyor. İşte öne çıkan iOS 26 özellikleri ve iOS 26 yenilikleri:

IOS 26'NIN TASARIMI VE ARAYÜZÜ

Liquid Glass tasarım: Yarı saydam, ışığı yansıtan/kıran yeni materyal ile daha canlı ve dinamik görünüm.

Kilit Ekranı yenilikleri: Saat, görsellere uyum sağlıyor; 3D uzamsal duvar kağıtları.

Ana Ekran özelleştirmeleri: Uygulama simgeleri ve araç takımlarına yeni kişiselleştirme seçenekleri.

Kamera arayüzü: Daha sade ve odaklanmaya yardımcı olacak şekilde güncellendi.

Fotoğraflar uygulaması: Arşiv ve Koleksiyonlar için ayrı sekmeler.

Safari: Kenardan kenara sayfa görünümü, alt bar ile daha fazla alan.

Dinamik sekme çubuğu: Apple Music, News, Podcast’lerde içeriğe göre küçülüp büyüyen sekme çubuğu.

IOS 26 APPLE INTELLIGENCE YENİLİKLERİ

Canlı çeviri: Mesajlar, FaceTime ve Telefon’da gerçek zamanlı çeviri (tamamen cihaz içinde).

Görsel zeka: Ekrandaki içerikler için arama, işlem yapma ve ChatGPT/Google/Etsy gibi platformlarla entegre aramalar.

Takvim entegrasyonu: Etkinlik algılama ve otomatik ekleme önerileri.

Genmoji & Image Playground: Kişisel emoji ve görsel üretme.

Kestirmeler: Daha akıllı ve Apple Intelligence destekli eylemler.

IOS 26 TELEFON VE MESAJLAR YENİLİKLERİ

Yeni Telefon uygulaması yerleşimi: Favoriler, Son Aramalar ve Sesli Mesaj tek ekranda.

Call Screening: Canlı sesli mesajla arayanı tanıma ve yanıtlama kararı verme.

Hold Assist: Beklemeye alınan aramalarda temsilci bağlandığında kullanıcıyı bilgilendirme.

Mesaj filtreleri: Bilinmeyen göndericiler için ayrı klasör ve sessize alma.

Sohbet yenilikleri: Özel arka planlar, anketler, grup sohbetlerinde yazma durumu.

IOS 26 CARPLAY YENİLİKLERİ

Yeni kompakt arama görünümü: Arayanı görürken navigasyonu kaçırmama.

Mesajlar entegrasyonu: Tapback’ler ve iğnelenmiş sohbetler.

Araç takımları ve Canlı Etkinlikler: Yol güvenliğiyle birlikte bilgilendirme.

CarPlay Ultra: Tüm ekranlarda birleşik, derin entegrasyon.

IOS 26 APPLE MUSİC, OYUN VE HARİTA YENİLİKLERİ

Apple Music: Lyrics Translation (şarkı sözleri çeviri), Lyrics Pronunciation (telaffuz desteği), AutoMix (DJ tarzı geçişler).

Apple Haritalar: Visited Places (ziyaret edilen yerleri kaydetme), akıllı rota önerileri ve alternatif rotalar.

Yeni Apple Games uygulaması: Tüm oyunlara tek yerden erişim, etkinlik/güncellemeler, arkadaşlarla paylaşım.

IOS 26 AIRPODS YENİLİKLERİ

AirPods 4 ve Pro 2 için: Ses İzolasyonu ile iddiaya göre stüdyo kalitesinde kayıt ve net aramalar.

Kamera Kumandası: AirPods üzerinden fotoğraf çekme/video başlatma/durdurma.

IOS 26 EBEVEYN KONTROLLERİ ÖZELLİKLERİ

Çocuk Hesapları: Daha kolay oluşturma ve taşıma.

İletişim Güvenliği: Hassas içerikleri bulanıklaştırma, ebeveyn onaylı iletişim.

App Store istisnaları: Çocuklara kısıtlı uygulama indirimi için ebeveyn onayı.

IOS 26 GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Safari: Varsayılan gelişmiş parmak izi koruması.

Erişilebilirlik: Accessibility Reader (okuma deneyimi), Braille Access, Canlı Dinleme ve Arka Plan Sesleri geliştirmeleri.

IOS 26 NEDİR?

iOS 26, Apple’ın iPhone’lar için geliştirdiği mobil işletim sisteminin en güncel sürümüdür. Apple, 9 Haziran 2025’te düzenlenen WWDC etkinliğinde iOS 26’yı tanıtmış ve 15 Eylül 2025’te resmi olarak tüm kullanıcılara sunmaya başlamıştır.