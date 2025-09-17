iPhone kullanıcılarından Apple'a iOS 26 isyanı: "Telefonumu tuğlaya çevirdi"

Aylar süren bekleyişin ardından Apple, en yeni iPhone işletim sistemi (iOS) güncellemesi olan iOS 26'yı Salı günü TSİ 20:00 sularında yayımladı. Haziran ayında Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) duyurulan iOS 26, uygulama simgeleri, kilit ekranı ve ana ekrana şeffaf, cam benzeri efektler getirdi.

IPHONE KULLANICILARINDAN 'PİL' İSYANI

iPhone kullanıcıları güncellemeyi telefonlarına yükledi. Ancak İngiliz Daily Mail gazetesi, konuyla ilgili haberinde pek çok kişinin bu kararından şimdiden pişman gibi göründüğünü yazdı.

Habere göre, pek çok kullanıcı, iOS 26’yı indirdikten sonraki birkaç saat içinde iPhone’larının pilinin hızla tükendiğini bildirdi. Sosyal medya platformu X’te ise bir kullanıcı şöyle isyan etti:

“Telefonumu tam şarj ettim, 58 dakika geçti ve şimdiden %79’a düştü. iOS 26 telefonumu tuğlaya çeviriyor.”

Bir başka kullanıcı da "Dostum ne oluyor? iOS 26’dan beri telefonum cayır cayır yanıyor ve pil sağlığım bir anda %80’e düştü. Şarj alışkanlıklarımı da değiştirmedim." yorumunu yaptı.

APPLE UYARMIŞTI

iOS 26 sürüm notlarında ise Apple, iPhone kullanıcılarını yeni yazılımın kurulumunun pil ömrü üzerinde geçici bir etkisi olabileceği konusunda uyarmıştı.

Yeni bir destek belgesinde, büyük iOS güncellemelerinin, arama için veri ve dosya indeksleme, yeni içeriklerin indirilmesi ve uygulamaların güncellenmesi gibi arka planda kurulum işlemleri gerektirdiği açıklanmıştı.

Ayrıca Apple, yeni özelliklerin daha fazla kaynak gerektirebileceğini ve bunun da performans ve pil ömrü üzerinde “küçük bir etki” yaratabileceğini söylemişti.

MacRumors, yazılım güncellemelerinin pil ömrü üzerindeki etkisinin daha önceki destek belgelerinde de belirtildiğini ancak Apple'ın daha önce, "güncellemelerden sonraki olası pil tüketimini bu kadar açık bir şekilde açıklamadığını" söylemişti.