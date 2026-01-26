HABER

iPhone'larla ilgili şaşırtan söylenti! Apple, dengeleri değiştirebilir

Apple, işlemcilerini Mac ve MacBook bilgisayarlarda kullanmayı bıraktığı Intel ile yıllar sonra, hem de bu kez iPhone'lar için tekrar masaya oturmaya hazırlanıyor olabilir. Çünkü iddialara göre Apple, iPhone'larda kullandığı A serisi çiplerin üretimi için TSMC'ye alternatif olarak Intel'i değerlendiriyor. 2028'i işaret eden bu plan eğer gerçekse işlemci dünyasındaki dengeleri değiştirebilir.

Enes Çırtlık

İddiaya göre Apple, geçmişte Mac ve MacBook'larda işlemcilerine yer vermeyi bıraktığı yarı iletken üreticisi Intel ile yıllar sonra şaşırtıcı bir iş birliğine gidebilir.

IPHONE ÇİPİ ÜRETİMİNDE INTEL ORTAKLIĞI SÖYLENTİSİ

Söylentilere göre Apple, uzun süredir çalıştığı TSMC’ye ek olarak Intel’i de çip üretiminde devreye almayı değerlendiriyor.

Bu senaryoda Apple çip tasarımını yine kendisi yapacak, Intel ise yalnızca üretici rolünde olacak. Amaç; tedarik zincirini çeşitlendirmek, üretim risklerini azaltmak ve ABD merkezli çip üretimini güçlendirmek.

MAC'LERDE INTEL'İ BIRAKIP APPLE SILICON'A GEÇMİŞTİ

Webtekno'da yer alan habere göre; geçmişte Apple, Mac tarafında Intel’in kendi tasarladığı işlemcileri kullanmış ancak performans ve verimlilik gerekçeleriyle Apple Silicon’a geçmişti. Bu yüzden Intel’in iPhone çiplerinde yeniden sahneye çıkması, iki şirketin ilişkisini tamamen farklı bir noktaya taşıyabilir.

Öte yandan TSMC hâlâ performans ve üretim teknolojisi açısından avantajlı konumda. Intel’in Apple için üretime başlaması kısa vadede beklenmiyor, ancak 2028 sonrası iPhone’larda dengelerin değişmesi sürpriz olmayabilir.

