iPhone SE 4 geliyor: Apple, uygun fiyatlı iPhone serisini güncelleyecek

Teknoloji devi Apple, son iddialara göre uygun fiyatlı iPhone SE serisinin dördüncü neslini tanıtmak için gün sayıyor gibi görünüyor. Uygun fiyatlı iPhone SE serisinin dördüncü neslinin çıkış tarihi ise belki yarın, belki yarından daha da yakın olabilir.

İŞTE İDDİALARA GÖRE YENİ iPHONE SE 4'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, yeni iPhone SE'nin önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor. Gurman, daha önce cihazın bu hafta çıkacağını iddia etmişti.

YENİ iPHONE SE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone SE 4'ün, iPhone 14 ve iPhone 16 modellerinin özelliklerini harmanlayacağı söyleniyor. Cihazın 6.1 inç OLED ekran, Face ID, USB-C portu ve 48 megapiksel tek arka kamera gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Ayrıca, Apple'ın ilk kez kendi tasarladığı 5G modemini bu modelde kullanacağı belirtiliyor. A18 çipi ve 8 GB RAM ile donatılacak olan cihazın, Apple Intelligence desteği sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Mevcut iPhone SE modeli, iPhone 8'e benzer bir tasarıma sahip ve Touch ID, Lightning portu gibi eski özellikler barındırıyor. Yeni modelin, daha modern bir tasarım ve gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor.

iPHONE SE 4'ÜN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyatlandırma konusunda ise, mevcut modelin 429 dolarlık başlangıç fiyatının, yeni modelde 499 dolara çıkabileceği tahmin ediliyor.