iPhone serisi sil baştan değişiyor! Yeni modeller, yeni takvim, yeni fiyatlar...

Son yıllarda Apple’ın iPhone serisi her yıl aynı dört modelden oluşuyordu, ancak bu durum değişmek üzere. Bu sonbaharda iPhone 17 Plus'ın yerine daha ince yapıya sahip olan iPhone 17 Air'in çıkması bekleniyor ve bu modelin tanıtılması durumunda bu 4 cihazlık düzen değişecek. Bu model, Plus modelinin yerini alacak ve yepyeni bir form faktörüyle gelecek.

Ama iddiaya göre asıl ilginç gelişmeler gelecek yıl yaşanacak ve Apple, şimdiye kadarki en üst düzey ve en lüks sonbahar serisini piyasaya sürecek.

SONBAHARDA ÜST SEGMENT iPHONE'LAR ÇIKACAK

Birçok güvenilir kaynağın haberine göre Apple’ın 2026 sonbahar serisi üst düzey bir yeniden yapılandırma sürecine girecek. Beklenen modeller ise şunlar olacak:

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Fold

PEKİ iPHONE 18 NEDEN YOK?

4 iPhone modeli arasında iPhone 18 modelinin olmamasının nedeni iddiaya göre, Apple’ın daha uygun fiyatlı iPhone modelini artık bahar aylarında piyasaya sürmeyi planlaması.

Bu iddiaya göre Apple, yüksek fiyatlı iPhone 18 modellerinin çıkışından yaklaşık 6 ay sonra daha bütçe dostu iki model daha tanıtılacak. Bu modeller iPhone 18 ve iPhone 18e olacak.

Bu değişiklik, yılda hiç olmadığı kadar fazla yeni iPhone'un piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Aynı zamanda sonbaharda tanıtılan modellerin daha lüks olacağına da işaret ediyor.

iPHONE 18 AIR, iPHONE 18 FOLD, iPHONE 18 PRO VE PRO MAX...

İddiaya göre iPhone 18 Air, sonbahar serisinin en uygun fiyatlı modeli olacak ve yaklaşık 999 dolar ya da biraz altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Bundan sonraki modellerin fiyatları ise sadece artacak. iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları 1.000 dolar sınırını rahatlıkla aşacak.

Seriyi tamamlayacak model ise ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone 18 Fold olacak. Fiyat tahmini yapmak için henüz erken olsa da iPhone 18 Fold'un 2.000 ila 2.500 dolar aralığında olması bekleniyor.

ÜST SEGMENT iPHONE İSTEYEN SONBAHARI, DAHA UYGUN FİYATLI MODEL İSTEYEN BAHARI BEKLEYECEK

Kısacası bu iddiaya göre Apple’ın amiral gemisi iPhone’larının giriş fiyatları gelecek yıldan itibaren artacak. Daha uygun fiyatlı bir model isteyen kullanıcılar ise bahar aylarını beklemek zorunda kalacak.