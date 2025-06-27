HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone serisi sil baştan değişiyor! Yeni modeller, yeni takvim, yeni fiyatlar...

Apple, iddiaya göre iPhone serisinde büyük bir değişime hazırlanıyor. Bu sonbaharda iPhone 17 Air'ın çıkışıyla Plus modeli rafa kalkarken, asıl ilginç gelişmeler ise bir sonraki sene yaşanacak. Öyle ki Apple’ın 2026 sonbahar serisinde düz iPhone 18 modelinin olmayacağı söyleniyor.

iPhone serisi sil baştan değişiyor! Yeni modeller, yeni takvim, yeni fiyatlar...
Enes Çırtlık

Son yıllarda Apple’ın iPhone serisi her yıl aynı dört modelden oluşuyordu, ancak bu durum değişmek üzere. Bu sonbaharda iPhone 17 Plus'ın yerine daha ince yapıya sahip olan iPhone 17 Air'in çıkması bekleniyor ve bu modelin tanıtılması durumunda bu 4 cihazlık düzen değişecek. Bu model, Plus modelinin yerini alacak ve yepyeni bir form faktörüyle gelecek.

Ama iddiaya göre asıl ilginç gelişmeler gelecek yıl yaşanacak ve Apple, şimdiye kadarki en üst düzey ve en lüks sonbahar serisini piyasaya sürecek.

SONBAHARDA ÜST SEGMENT iPHONE'LAR ÇIKACAK

Birçok güvenilir kaynağın haberine göre Apple’ın 2026 sonbahar serisi üst düzey bir yeniden yapılandırma sürecine girecek. Beklenen modeller ise şunlar olacak:

  • iPhone 18 Air
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone 18 Fold

PEKİ iPHONE 18 NEDEN YOK?

4 iPhone modeli arasında iPhone 18 modelinin olmamasının nedeni iddiaya göre, Apple’ın daha uygun fiyatlı iPhone modelini artık bahar aylarında piyasaya sürmeyi planlaması.

Bu iddiaya göre Apple, yüksek fiyatlı iPhone 18 modellerinin çıkışından yaklaşık 6 ay sonra daha bütçe dostu iki model daha tanıtılacak. Bu modeller iPhone 18 ve iPhone 18e olacak.

iStock-1698903380

Bu değişiklik, yılda hiç olmadığı kadar fazla yeni iPhone'un piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Aynı zamanda sonbaharda tanıtılan modellerin daha lüks olacağına da işaret ediyor.

iPHONE 18 AIR, iPHONE 18 FOLD, iPHONE 18 PRO VE PRO MAX...

İddiaya göre iPhone 18 Air, sonbahar serisinin en uygun fiyatlı modeli olacak ve yaklaşık 999 dolar ya da biraz altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Bundan sonraki modellerin fiyatları ise sadece artacak. iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları 1.000 dolar sınırını rahatlıkla aşacak.

Seriyi tamamlayacak model ise ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone 18 Fold olacak. Fiyat tahmini yapmak için henüz erken olsa da iPhone 18 Fold'un 2.000 ila 2.500 dolar aralığında olması bekleniyor.

iPhone fold

ÜST SEGMENT iPHONE İSTEYEN SONBAHARI, DAHA UYGUN FİYATLI MODEL İSTEYEN BAHARI BEKLEYECEK

Kısacası bu iddiaya göre Apple’ın amiral gemisi iPhone’larının giriş fiyatları gelecek yıldan itibaren artacak. Daha uygun fiyatlı bir model isteyen kullanıcılar ise bahar aylarını beklemek zorunda kalacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olay olacak iddia: ‘İhraç edecekler’Kemal Kılıçdaroğlu hakkında olay olacak iddia: ‘İhraç edecekler’
Park halindeki araçlar alev alev yandı! Feci olayPark halindeki araçlar alev alev yandı! Feci olay

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone katlanabilir telefon telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil

Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

İlk kez ortaya çıkan detay! Ekrem İmamoğlu: ‘Param, pulum, işim vardı...'

İlk kez ortaya çıkan detay! Ekrem İmamoğlu: ‘Param, pulum, işim vardı...'

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Son haliyle gündemde

Ülkeyi terk edip oyunculuğu bıraktı! Son haliyle gündemde

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.