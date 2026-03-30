iPhone tarihinin en büyük değişimi: Yeni model ezberleri bozmaya geliyor!

Apple'ın uzun süredir katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bazen 'iPhone Fold' olarak adlandırıldığı da görülen bu yeni iPhone modeli hakkındaki dedikodular sürerken; yeni iddialar, şirketin bu cihazı normal bir model yenilemesinin çok ötesinde konumlandırabileceğini ortaya koyuyor.

'IPHONE TARİHİNİN EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ'

Webtekno'da yer alan habere göre; Apple’ın iPhone serisi uzun yıllardır küçük tasarım güncellemeleriyle ilerlerken, yeni ortaya çıkan bilgiler bu yaklaşımın değişebileceğine işaret ediyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardıklarına göre Apple, katlanabilir iPhone'u 'iPhone tarihinin en büyük değişimi' olarak tanımlıyor.

Bu cihazın yalnızca yeni bir form faktör sunmakla kalmayıp, iPhone deneyimini baştan aşağı değiştirecek yeniliklerle gelmesi bekleniyor.

İLK KEZ KATLANABİLİR BİR IPHONE GELİYOR

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli, kitap gibi açılan bir yapıya sahip olacak. Bu sayede cihaz, kapalıyken klasik bir telefon gibi kullanılabilecek, açıldığında ise daha büyük bir ekran deneyimi sunacak.

Cihazın yaklaşık 7.7 inçlik bir iç ekrana ve 5.3 inçlik bir dış ekrana sahip olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca Apple’ın ekran katlanma izini büyük ölçüde azaltan bir teknoloji üzerinde çalıştığı da konuşulanlar arasında.

IPHONE GÖRÜNÜMÜNDE IPAD DENEYİMİ

Katlanabilir iPhone ile birlikte yazılım tarafında da önemli değişiklikler bekleniyor. iOS’un bu modele özel optimize edilmesi ve aynı anda birden fazla uygulamanın çalıştırılabilmesi planlanıyor. Bu da iPhone’un ilk kez gerçek anlamda gelişmiş bir çoklu görev deneyimi sunabileceği anlamına geliyor. Katlanabilir ekran sayesinde kullanıcılar aynı anda birden fazla işi daha rahat gerçekleştirebilecek.

FACE ID YERİNE TOUCH ID SÜRPRİZİ

Sızıntılara göre Apple, bu modelde Face ID yerine güç tuşuna entegre bir Touch ID sensörü kullanabilir. Bunun temel sebebinin ise cihazın daha ince bir yapıya sahip olması olduğu düşünülüyor. Kamera tarafında ise daha sade bir kurulumdan söz ediliyor. Bu da Apple’ın bu modelde performans ve tasarıma daha fazla odaklanacağını gösteriyor.

KATLANABİLİR IPHONE'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bir başka kaynak olan Instant Digital ise geçtiğimiz günlerde iPhone Fold’un muhtemel fiyatlarını paylaşmıştı. Buna göre başlangıcın tıpkı daha önceki söylentiler gibi 2000 dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Detaylı fiyatlar ise şu şekilde: