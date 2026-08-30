iPhone Ultra’nın ekran tamiri cep yakabilir: 1.000 doları aşması bekleniyor

MacObserver’ın aktardığına göre İngiltere merkezli onarım şirketi iCorrect’in kurucusu Ricky Panesar, iPhone Ultra’nın iç ekran değişim ücretinin yaklaşık 1.155 dolar seviyesinde olabileceğini tahmin ediyor.

Bu rakam gerçekleşirse iPhone Ultra’nın ekran değişimi, bazı rakip katlanabilir telefonlardan önemli ölçüde daha pahalı olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Z Fold 8’in iç ekran değişim maliyetinin yaklaşık 772 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

SAMSUNG DISPLAY EKRANLARI MALİYETİ ARTIRABİLİR

Panesar’a göre yüksek tamir ücretinin başlıca nedenlerinden biri, Apple’ın katlanabilir ekran parçalarını Samsung Display’den tedarik edecek olması.

Bu durumun, iPhone Ultra’nın ekran onarım maliyetini oldukça yüksek seviyelere taşıyabileceği değerlendiriliyor. Panesar, Apple’ın söz konusu donanımın tamirinde rekor seviyede yüksek fiyatlar belirleyebileceğini düşünüyor.

Ancak 1.155 dolarlık rakam şu aşamada Apple tarafından açıklanmış resmi bir servis ücreti değil. Söz konusu tutar, Ricky Panesar tarafından yapılan bir tahmine dayanıyor.

IPHONE ULTRA 9 EYLÜL’DE TANITILABİLİR

Apple, yeni ürünlerini 9 Eylül Çarşamba günü Apple Park’ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Şirketin “Surprise and Shine” adlı etkinliğinde yeni iPhone modellerinin yanı sıra ilk katlanabilir iPhone’un da sahneye çıkması bekleniyor.

Bazı söylentiler iPhone Ultra’nın satışa çıkışının ya da teslimatlarının ekim ayını bulabileceğini öne sürse de cihazın eylül etkinliğinde duyurulacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla gelmesi beklenen iPhone Ultra için öngörülen 1.155 dolarlık olası ekran değişim maliyeti, cihazın satın alma fiyatının yanı sıra tamir masraflarıyla da dikkat çekebileceğini gösteriyor.