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İpsala Sınır Kapısı’nda 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne’den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapacak araçta 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İpsala Sınır Kapısı’nda 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptığı çalışmada, Yunanistan'dan gelecek araçta uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

İpsala Sınır Kapısı’nda 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi 1

17 BİN 121 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen hafif ticari araç, X-Ray taramasına yönlendirilip, gümrük kamera sistemleri üzerinden takibe alındı. Sürücünün taramaya girmeden önce araç içerisinden poşetler çıkardığını fark eden ekipler harekete geçti. Sürücü gözaltına alındı, araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş çuval ve poşetlerde dökme halde 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İpsala Sınır Kapısı’nda 17 bin 121 uyuşturucu hap ele geçirildi 2

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Araç sürücüsü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu İpsala Sınır Kapısı
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