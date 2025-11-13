İpsala’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.Y. yönetimindeki otomobil ile Esetçe Beldesi istikametinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.C.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA