HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İpsala’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin Esetçe Kavşağı’nda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İpsala’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.Y. yönetimindeki otomobil ile Esetçe Beldesi istikametinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.C.T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İpsala’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı 1

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da takla atan otomobilim sürücüsü yaralandıÇorum’da takla atan otomobilim sürücüsü yaralandı
Bitlis’te 16 kilo uyuşturucu ele geçirildiBitlis’te 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.