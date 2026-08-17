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Irak basını duyurdu! İran, Barzani'nin ofisini hedef aldı

Irak basını, İran'a ait 2 kamikaze İHA'nın, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki özel ofisi ve istihbarat şefinin konutunu hedef aldığını duyurdu. Can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Irak basını duyurdu! İran, Barzani'nin ofisini hedef aldı

IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 Hadid-110 tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak basını duyurdu! İran, Barzani nin ofisini hedef aldı 1

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ, KABUL EDİLEMEZ"

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir."

BARZANİ DE SALDIRIYI KINADI

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.

Barzani, bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Irak
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