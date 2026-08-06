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Irak'ın Kerkük kentinde 12 bin ruhsatsız silah kayıt altına alındı

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatıyla yürütülen "silahların devlet kontrolüne alınması" çalışmaları kapsamında, Irak'ın Kerkük kentinde polis güçlerinin çeşitli mahalle, ev ve işyerlerinde başlattığı arama çalışmalarında 12 bin ruhsatsız silahın tespit edildiği bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde 12 bin ruhsatsız silah kayıt altına alındı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün çeşitli mahalle, ev ve işyerlerinde kaçak silah arama çalışması başlattıklarını söyledi.

Nuri, ilk etapta kent merkezindeki çeşitli mahallelerde yapılan çalışmalarda 12 bin ruhsatsız silah tespit ettiklerini belirtti.

Vatandaşların silahları için ruhsat almak istediğini ifade eden Nuri, arama çalışmaları sırasında hiç bir zorluk ve sıkıntı yaşamadıklarını aktardı.

Nuri, "Binlerce vatandaşın devletine güvenerek silahlarını teslim etmesi ve bir çoğunun da silahlarına ruhsat alması memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Silahların devlet kontrolüne alınması kapsamında yürütülen ve ilk etapta kent merkezinde başlatılan çalışmalara yakın zamanda kırsal bölge ve köylerde de başlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kerkük
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