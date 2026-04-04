HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Irak'ta petrol sahasına İHA saldırısı

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde faaliyet gösteren ve ABD'li bir şirket tarafından işletilen Buzurgan petrol sahasına 6 adet insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sürerken bölgedeki ülkelerde güvenlik sorunları yaşanmaya devam ediyor. Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetinde faaliyet gösteren ve ABD'li Baker Hughes şirketi tarafından işletilen Buzurgan petrol sahasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi.

İHA'LAR IRAK'TA PETROL SAHASINA SALDIRDI

Güvenlik kaynakları, saldırıda 6 adet İHA'nın kullanıldığını kaydetti. Kaynaklara göre saldırıda, ABD'li şirketin petrol sahası içinde bulunan kompleksi ve sahada faaliyet gösteren diğer yabancı şirketler hedef alındı. Kaynak, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığını belirterek olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Iraklı yetkililer bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirirken, saldırıda kullanılan İHA'lar ve olaydan sorumlu kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Irak İHA saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.