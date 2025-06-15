İran: 2 Mossad üyesi gözaltına alındı

İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesinin, Elburz bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.
15.06.2025 13:41
+
Yorum Yap
+
İran haber ajansı, İsrail istihbarat ajansı Mossad'ın iki üyesinin Elburz bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. İstihbaratçıların, patlayıcı ve elektronik cihazları hazırlarken yakalandığı belirtildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum