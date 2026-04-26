İran: ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını görmedik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu.

Pakistan ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Arakçi, “Pakistan’ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu çaba değerli. Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim” ifadelerini kullandı.

