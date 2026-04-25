Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

ABD Başkanı Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi. Trump, "İlginç bir şekilde, seyahati iptal etmemden sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık" dedi.

ABD ve İran arasında yaşanan gelişmelerde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşme yapılacağı öne sürülmüştü. Bugün İran heyetinin ülkeden ayrılmasından sonra ABD Başkanı Trump, Witkoff ve Kushner'ın seyahatini iptal ettiğini ifade etmişti.

YENİ TEKLİF İDDİASI

Trump'tan yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan bir teklif aldıklarını öne sürdü.

"İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE..."

Trump, ABD'li heyetin iptal edilen Pakistan ziyaretine değinerek, "İran bize bir kağıt parçası verdi, bunun daha iyi olması gerekiyordu. İlginç bir şekilde, seyahati iptal etmemden sadece 10 dakika sonra, çok daha iyi bir kağıt parçası aldık" dedi.

"BUNU HENÜZ DÜŞÜNMEDİM"

Trump, ABD-İran arasındaki ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir soruya cevabında, "Bunu henüz düşünmedim" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

