Bakan Memişoğlu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Aile hekimliği konusunda Kasım 2024'te bir mevzuat çıkardıklarını ve birkaç hafta önce de o mevzuatı revize ettiklerini anlatan Memişoğlu, yaklaşık 31 bin aile hekiminin, 3 bin 800 aile hekimliğinde vatandaşlara hem koruyucu sağlık hem tedavi hem de takip hizmeti verdiğini söyledi.

BAKAN MEMİŞOĞLU SORULARI YANITLADI

Aile hekimlikleri vasıtasıyla şu ana kadar 42 milyon insanı kronik hastalık anlamında taradıklarını, bunların yaklaşık 10 milyon 600 binini riskli bulduklarını belirten Memişoğlu, 5 milyon kişinin aile hekimliklerince takip ve tedavi altına alındığını, gerekli zamanlarda hastanelere gönderilerek tedavi ettirildiklerini kaydetti.

Memişoğlu, şimdiye kadar Türkiye'de 27 şehir hastanesinin açıldığını, 12 şehir hastanesinin de inşaatının devam ettiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş, Van, Sakarya, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa var, inşallah bu sene sonuna kadar yetiştireceğiz. Bunun yanında esasında Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı şehir hastanelerinden birisi olacak Sancaktepe Şehir Hastanemiz var, 4 bin 200 yataklı, onun da inşaatı devam ediyor. İnşallah 2027 sonunda veya 2028'de insanlarımızın hizmetine sunacağız. 9 tane de planladığımız var. İzmir'de, Tokat'ta, Konya'da, Muğla'da... Bunlar da en kısa zamanda ihaleye çıkacak. Fatih Sultan Mehmet'in inşaatı başladı, Bostancı'da eski FSM Hastanesi 1453 yataklı. Süreyya Paşa'nın projesini bitirdik, 1800 yataklı çok güzel bir hastane olacak. Bakırköy Ruh Sinir ve Bakırköy Sadi Konuk'un büyük bir kampüs olarak yenilenmesi var. Haydarpaşa, Siyami Ersek'in orada çok yakın zamanda inşaatına başlayacağımız yine büyük bir hastanemiz var. 2026'da bitireceğimiz şehir hastanesi haricinde toplam hastane sayısı 117."

Türkiye'nin sağlıkta dönüşümde 2003'te AK Parti iktidarıyla büyük bir sağlık altyapısı yenilenmesi yaptığını belirten Memişoğlu, şu an Türkiye'de 971 devlet hastanesi olduğunu, bunların 794'ünün bu dönemde yapıldığını ve bir kısmının da yenilendiği ifade etti.

BAZI SAĞLIK TAŞINMAZLARININ SATIŞA ÇIKARILDIĞI İDDİASI

Bakan Memişoğlu, "Sağlık arazileri satılıyor" iddialarına ilişkin, "Biz hiçbir hastanemizi satmıyoruz, aktif olarak kullandığımız arazileri özelleştirmiyoruz." dedi.

Kullanmadıkları, atıl kalmış veya yerine yeni hastane yapılacak alanlarla ilgili bir tasarrufta bulunduklarını dile getiren Memişoğlu, özelleştirme idaresiyle çalışarak bunların satılabilir ya da değerlendirilebilir şeklinde liste olarak çıkartıldığını, bunu satılmamış ya da satılacak diye algılayanların olduğunu söyledi.

Bu konuyu kötü niyetle söyleyenlerin kendilerinin vizyonunu anlama şansları olmadığını ifade eden Memişoğlu, "Biz sağlıkta dünyaya örnek olmuş sağlık hizmeti üreten bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bugün dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisi olmuştur. İnsan gücüyle, altyapısıyla, teknolojisiyle her şeyiyle bugün Türkiye çevresinin sağlıkta parlayan yıldızıdır." diye konuştu.

RANDEVU SİSTEMİNDEKİ YOĞUNLUK

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2024'ün ikinci yarısında yaklaşık 4 milyon kişinin randevu beklediğini, bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını ve şu anda merkezi hastane randevu sisteminde bekleyen hasta sayısının 400 bine düştüğünü kaydetti.

Bazı branşlarda randevu sorununun hiç olmadığını, bazılarında da çok azalttıklarını belirten Memişoğlu, "Türkiye'nin 81 ilinde aynı gün bütün randevuları verebiliyoruz. Bazı illerde, bazı branşlarda az da olsa bir sıkıntımız var. Özellikle plastik cerrahi, dermatoloji gibi. Bu branşlarla ilgili de çok yakın zamanda tamamen randevu sorununu halletmiş olacağız." dedi.

Memişoğlu, Türkiye'de azalan doğum oranları ve sezaryen doğumlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, bütün ilçe ve il müdürlüklerine, ilk bebeğini bekleyen, son 3 ayındaki her anne adayına bir ebe verilmesi konusunda talimat verdiklerini söyledi.

Riskli anne adaylarını ayrıca takip ettiklerini ve normal gebeler için sağlıklı hayat merkezleri ile hastanelerde gebe okulu sayısını iki katına çıkardıklarını aktaran Memişoğlu, bu çalışmaların ardından ilk defa son bir senede sezaryen oranlarının Türkiye'de düşüş eğilimine girdiğini bildirerek, bu düşüşü yeterli görmediklerini ve toplumu bilinçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Bakan Memişoğlu, dünya ile birlikte Türkiye'de son dönemde sıkça gündemde olan uyuşturucuyla mücadele konusunda geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun toplandığını anımsatarak, "2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'mız doğrultusunda bütün bakanlıklar çaba harcıyor. Bu hastalıkta Türkiye esasında özellikle batı ve gelişmiş ülkelere göre daha iyi durumda. Bu tür bağımlı maddeleri Türkiye'ye sokan veya sokmaya çalışan insanlara karşı mücadeleyi çok daha sıkı tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın uyuşturucu ile mücadele konusunda "ALO 191" danışma ve destek hattı olduğunu ancak çok bilinmediğini dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Anne, çocuğuyla ilgili şüphe ediyorsa, onu tedavi ettirmek istiyorsa veya en yakın danışma merkezine gitmek istiyorsa, neresi olduğunu, nasıl davranacağını bilmiyorsa lütfen 191'i arasın. Oradaki arkadaşlarımız ne yapacağı konusunda hem aileye hem de yakınlarına rahatlıkla bilgi veriyor. Madde bağımlılığıyla ilgili bütün danışmanlık bilgilerini bu hattan alabilirler. Bunun haricinde bütün hastanelerimiz, aile hekimleri, sağlıklı hayat merkezleri olsun, aynı zamanda ÇEMATEM ve AMATEM dediğimiz bağımlılık merkezleri, ayaktan poliklinikler veya YEDAM'lardan bu bilgileri alabilirler."

Memişoğlu, "Sağlıklı Yaşam Köyü" adıyla İstanbul'daki Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin yanında bir bağımlılık köyü inşa ettiklerini, hasta kabulüne başladıklarını, 40 danışanları bulunduğunu, resmi açılışını çok yakında yapmayı planladıklarını söyledi.

KANSER TEDAVİSİNDE "PROTON TERAPİSİ" YÖNTEMİ

Kanser hastalıklarının tedavisinde uygulanan proton terapisi yöntemi hakkında çalışma yaptıklarını, 2026 sonuna kadar büyük bir yol katedeceklerini ve tedavinin Türkiye'de de kullanılmaya başlanacağını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kanserle ilgili kartisel var, kanser tedavilerinin çok ileri uç tedavi yöntemleri var. Bunlarla ilgili TÜSEB üzerinden 4 merkeze çok büyük bir destek verdik. İlk tedaviyi Etlik Şehir Hastanesi'nde aralık ayından itibaren ilk hastalarımıza uyguladık. Tabii sonuçlarını takip ettik ve şimdi baktığımız zaman gerçekten içinde tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu. Bununla beraber Akdeniz Üniversitesi'nde de çok iyi bir merkez oluşuyor. Şimdi ruhsatlandırdık, onlar da kısa zamanda başlayacaklar. Bunun yanında Kayseri ve İstanbul'daki bir özel üniversitemiz de bu tedavileri yapabilir hale gelecek. Kartisel dediğimiz tedavilerde, insanın kendi hücreleri o kanser hücrelerine karşı aşırı derecede hassasiyet oluşturarak onları yok ediyor. Çok teknolojik, çok ileri seviye tedaviler bunlar. Türkiye bu konuda dünyada 4-5 ülkeden biri. Türkiye bunları onda bir maliyetiyle kendisi yapabiliyor."

TÜRKİYE'DEN İRAN'A SAĞLIK YARDIMI

Bakan Memişoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgeye Türkiye'den sağlık anlamında yardım tırları gönderildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız 'Barış medeniyetiyiz, biz barışın ülkesiyiz.' diyor. Bugün çevremize bakın her yer ateş çemberi ama Türkiye huzur içinde yaşıyor. Ama bütün mağdurların ve muhtaç olanların yanındayız, kovidde de gösterdik. Bugün İran'da insanlar sağlık hizmetine ulaşamayacak diye tedirginliğimiz var ve bu konuda İranlı meslektaşlarımız bizden yardım istedi. 8 Nisan'da 3 tır gönderdik, dün de 6 tır daha sağlık malzemesi ve tıbbi gereç gönderdik. Bugün Gazze'de 5 acil durum hastanemiz Mısır'daki sınır kapısında insanlara fayda vermek için bekliyor. Gazze'deki birçok yaralıya bugün Türkiye'de hizmet ediyoruz. Nijerya'sından Suriye'sine, Somali'sinden Libya'sına, Kırgizistan'ından Şam'ına kadar bütün her yerde hastanelerimizle mağdur, muhtaç bütün insanlara yardım ediyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır