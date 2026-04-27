İran ABD'ye meydan okudu: 'Başka seçenekleri yok'

Dünya İran-ABD savaşının sona ermesi için müzakerelerden çıkacak kararı bekliyor. İran tarafından yapılan son açıklamada, "ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok" denildi. Öte yandan Hürmüz Boğazı'yla ilgili çıkış ise ses getirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere ilişkin, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." dedi.

"ABD'DEN TALEP ETTİLER"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rızai, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ülkeleri ile petrol alıcılarının, geçiş güzergahlarının kapanması nedeniyle ABD'ye baskı yaptığını belirten Rızai, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'dan gerekli şartların oluşturulmasını talep ettiğini söyledi.

"SAVAŞ ÖNCESİ ŞEKLİNE DÖNMEYECEK"

Rızai, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisinde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekillerinin çalışma yaptığını aktaran Rızai, Boğaza ilişkin protokolün savaş öncesi şekline dönmeyeceğini söyledi.

"10 ŞARTTAN GERİ ADIM YOK"

Son olarak Rezaei, ülkesinin ABD ile yürütülen müzakerelerde belirlediği 10 şarttan asla geri adım atmayacağını vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
