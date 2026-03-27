İran Atom Enerjisi Kurumu: "ABD ve İsrail, uranyum işleme tesisini hedef aldı"

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in İran’ın Yezd eyaletine bağlı Ardekan kentindeki uranyum işleme tesisini hedef aldığını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak hava saldırılarında uranyum işleme tesisinin hedef alındığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Yezd eyaletine bağlı Ardekan kentindeki uranyum işleme tesisi, akşam saatlerinde ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıların hedefi oldu. İlk incelemeler, olayın tesis dışına herhangi bir radyoaktif sızıntıya yol açmadığını gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar ve çevre bölgeler açısından herhangi bir risk bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

STRATEJİK TESİSLER ARASINDA YER ALIYOR

Söz konusu tesis, uranyumun ilk işlenmiş formu olan "sarı kek" olarak da adlandırılan uranyum oksit üretiminin yapıldığı ve İran’ın nükleer yakıt döngüsünün başlangıç aşamasını oluşturan stratejik tesisler arasında yer alıyor.

27 Mart 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

