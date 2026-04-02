İran, Bahreyn’deki Amazon veri merkezini hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 90’ıncı dalgasının üçüncü aşamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. DMO tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail’in savaş sahasında başarısız olduğu, söz konusu güçlerin ne Hürmüz Boğazı’na yaklaşabildiği ne de kara harekatı tehdidini hayata geçirebildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Dün, suikastların tekrarlanması halinde, bu operasyonların izlenmesi ve yönlendirilmesinde temel rol oynayan ABD bilgi teknolojileri ve yapay zeka casusluk şirketlerinin hedef alınacağı uyarısında bulunmuştuk. Ancak görünüşe göre Beyaz Saray’daki yöneticiler bu uyarıyı duymadı. Biz de ‘Gerçek Vaad’ sözümüze bağlı kalarak, ABD ve Siyonist rejime ait hava kuvvetlerine bağlı yedi hava üssüne saldırı düzenledik" denildi.

VERİ MERKEZİ HEDEF ALINDI

ABD merkezli şirketlerden Amazon’un hedef alındığı ifade edilen açıklamada, "ABD’li teröristler için ‘kabus gecesi’ olarak nitelendirilen bu saldırıların ilk adımında ise Bahreyn’de bulunan Amazon’a ait bir veri merkezine saldırı düzenlenmiş ve bu merkez imha edilmiştir. Şirketin kendi açıklamasına göre bölgeden çekilme süreci başlamıştır. Bu yanıt, uyarıları dikkate almayan düşmana yönelik ilk somut ikazdır. Suikastların devam etmesi halinde, daha önce ilan ettiğimiz diğer şirketler çok daha sert şekilde cezalandırılacaktır. Bu şirketlerin bölgedeki tamamen yok edilmesinin sorumluluğu doğrudan ABD Başkanı’na ait olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

