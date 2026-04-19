İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek"

İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı. ABD basını ise ABD ile İran arasında yapılacak 2. tur müzakerelere ABD'den aynı isimler katılacağını söyledi.

İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek"

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde müzakerelere katılmayacak.

İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek" 1

İRAN BASININDAN HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİASI

Haberde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı’nda devam eden ablukadan dolayı İran’ın Pakistan’a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek" 2

İRANLI YETKİLERDEN "ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ VAR" AÇIKLAMASI

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek" 3

CNN: "2. TUR MÜZAKERELERE ABD'DEN AYNI İSİMLER KATILACAK"

ABD ile İran arasında yarın Pakistan’da yapılacak 2. tur müzakerelere ABD tarafından yine Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’in katılacağı belirtildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Pakistan’ın başkenti İslamabad'da yarın İran ile yapılacak müzakerelerde ABD’den aynı isimler yer alacak.

Buna göre Pakistan’daki 2. tur yeni görüşmeler için ABD’den Vance, Witkoff ve Kushner masada yer alacak.

İran tarafında ise İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni’nin katılmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İran yönetiminin ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağına ilişkin nihai kararın henüz ne teyit edildiği ne de reddedildiği ifade edildi.

İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek" 4

PAKİSTAN'DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran basınından Hürmüz Boğazı açıklaması: "Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek" 5

ABD Başkanı Donald Trump, bugün, sosyal medya hesabından, ABD temsilcilerinin yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gideceğini açıklayarak, "Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse ABD, İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek." şeklinde tehditte bulunmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran abd
