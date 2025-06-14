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İran bu sözlerle duyurdu: Nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu, İsrail'in cuma günü düzenlediği saldırılarda Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerde ciddi bir hasar oluşmadığını açıkladı. Yetkililere göre, ekipman önceden tahliye edildi, Isfahan’daki bir baraka ise yangın nedeniyle zarar gördü.

İran bu sözlerle duyurdu: Nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırısı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir." dedi.

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Fordo Nükleer Tesisi

Ülke genelinde hiçbir nükleer tesiste can kaybı yaşanmadığını dile getiren Kemalvendi, "Geçmişte de nükleer endüstrimizin zarar gördüğü bazı olaylar yaşanmıştı, ancak biz onları çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran nükleer
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